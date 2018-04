Rafting Tarom: Turisti otvorili sezonu

Grupa od 17 turista, 15 Belgijanaca i dva Španca, danas su otvorili ovogodišnju sezonu raftinga Tarom. Njihov spust na tri čamca najkraćom distancom, od Drugog logora do Žugića luke organizovao je NP „Durmitor“ i udruženje „Kljajevića luka“.

Direktor NP "Durmitor" Tomo Pajović kaže da se ovogodišnji početak raftinga kalendarski neznatno kasni u odnosu na prošlu godinu i da su cijene ostale na nivou ranijih godina, kao i da su izvršene sve pripreme da splavarenje, rafting i vožnja kajakom može da počne.

Pajović kaže da je na snazi cjenovnik koje nije promijenjen već nekoliko sezona.

Foto: Kamp "Kljajevića luka"

"Plovidba splava od polazišta do Radovan luke naplaćuje se 250, a do ušća Sušice u Taru, gdje je granica NP „Durmitor“ 300 eura. Od Kuline do Drugog logora čamac po osobi naplaćuje se 10 eura koliko i od Drugog logora do Žugića luke. Do Radovan luke košta 30 a do ušća Sušice 35 eura. Kajak dvosjed, od Bistrice do Kuline naplaćuje se 50 a jednosjed 30 eura. Od Kuline do Drugog logora 30 odnosno 20 eura. Od Drugog logora do Žugića luke 30 za dvosjed a 20 za jednosjed. Do Radovan luke 60 odnosno 40 eura a do ušća Sušice 70 za dvosjed a 50 za jednosjed. Iz Radovan luke do ušća Sušice kajak se naplaćuje 40 odnosno 30 eura", kaže Pajović.

Rafter Đole Kljajević kaže da se njihovo udruženje već pripremilo za predstojeću sezonu. Za početak raftinga kaže da je organizovan na visokom vodostaju i brzoj rijeci što ovaj doživljaj čini malo ekstremnijim od uobičajenog.

Kao i ranijih godina, početak raftinga Tarom i ovog puta obilježiće problem vraćanja turista i plovila sa Šćepan polja u Žabljak. Ovog trenutka to je moguće jedino putem preko Jasenova polja i Šavnika ili kroz kanjn Sušice preko Štuoca koji je nedavno uz veliki trud operatera na snjegočistačima otvorern za saobraćaj. Regionalni put iz Pive peko Todorova i Dobrog dola još uvijek je pod visokim snijegom.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)