Rakčević: Škrelja "kidao glave" kritičarima, a za svoje "nije nadležan"

Nakon što je predsjednik Administrativnog odbora i partijski dželat u pokušaju Luiđ Škrelja, na osnovu prvostepenih Odluka Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) i bez čekanja Upravnog suda smijenio nepodobne članove Savjeta RTCG-a Nikolu Vukčevića, Gorana Đurovića i Andrijanu Kadiju, te članicu Savjeta Agencije Vanju Ćalović - Marković, na pravosnažnu Odluku kojom je ista ASK utvrdila kršenje Zakona od strane člana Sudskog savjeta Ljora Markića, Škrelja je u duhu svoje pravne gimnastike kazao da on i njegov odbor ovoga puta „nisu nadležni“ da postupaju u skladu sa istim zakonom, ukazao je funkcioner Građanskog pokreta URA Luka Rakčević.

Rakčević je došao do dokumenata koja pokazuju da član Sudskog savjeta Ljoro Markić, kao član najvišeg tijela koje bira i razrješava sudije, nije ispoštovao svoju zakonsku obavezu i podnio izvještaj o prihodima Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK), za prethodnu godinu.

Agencija je, nakon toga, donijela Odluku kojom je utvrđeno kršenje zakona od strane Markića i uputila dopis Skupštini Crne Gore sa zahtjevom da se Markić razriješi sa funkcije člana Sudskog savjeta, na šta je funkcioner Administrativnog odbora Luiđ Škrelja kazao da „Administrativni odbor nije nadležan da postupa u skladu sa zakonom“.

Rakčević podsjeća da je Škrelja „nakon plitkih i kontradiktornih odluka Agencije, koje je kasnije uredno obarao Upravni sud, bez bilo kakvog čekanja smjenjivao sve ranije kritičare vlasti“.

„Da bi danas, čak i nakon pravosnažne Odluke ASK-a na koju se ni sam Markić nije žalio, kazao da njegov odbor za to „nije nadležan“. Naravno, Škrelja se o svemu konsultovao sa svojim mentorom Zoranom Pažinom, jer bi smjenjivanjem Markića već neustavni Sudski savjet funkcionisao u krnjem sastavu, što bi dodatno produbilo postojeću političku krizu“, ukazao je Rakčević.

Sudski savjet od početka problematičan

Rakčević je podsjetio da partije vlasti nisu imale potrebnu 2/3 većinu za izbor novih članova Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika „zbog čega su početkom jula donijele neustavan zakon kojim se mandat postojećim članovima produžava do izbora novih“.

Tada je ministar pravde Zoran Pažin kazao da je Venecijanska komisija zaključila da je novi zakon u skladu sa Ustavom, dok je URA ukazala da je „Venecijanska komisija istakla upravo suprotno - da novi zakon predstavlja direktno kršenje odredbi Ustava Crne Gore i da je ministar Pažin otvoreno lagao u Skupštini Crne Gore“.

Nakon svega, predloženi zakon je usvojen a predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je ukazom proglasio svega polovinu novoizabranih članova Sudskog savjeta izabranih iz reda sudija, na šta je opet reagovao Građanski pokret URA ukazavši da je „takvo postupanje takođe nezakonito, jer je ukazom bilo potrebno proglasiti sve novoizabrane članove Sudskog savjeta“.

„Članovi Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika su bili toliko ugledni, da ni sami nisu shvatili da je njihovo proglašenje u suprotnosti sa već neustavnim zakonom, koji su ranije izglasali poslanici DPS-a, zbog čega ni sama konstitutivna sjednica Savjeta nema pravno utemeljenje. Poražavajuće je da ljudi koji trebaju da biraju i ocjenjuju sudije u Crnoj Gori, nisu sposobni da i sami ispoštuju najvažnije i najjednostavnije zakone naše države“, ukazali su tada u Građanskom pokretu URA.

Rakčević podsjeća na dvostruke aršine predstavnika DPS-a, koji „žmure na pravosnažne odluke sopstvenih partijskih agencija, dok na bazi neutemeljenih pretpostavki kidaju glave svim neistomišljenicima i kritičarima kriminalne vlasti“.

„Pored činjenice da je i sam Sudski savjet konstituisan nezakonito, iako bi isti trebao da predstavlja posljednju liniju odbrane zakona i ustava, poražavajuće je da njegovi članovi - kao „moralni autoriteti“ koji trebaju da ocjenjuju rad sudija, biraju ih i smjenjuju - nisu u stanju da prijave sopstvene imovinske kartone. U svim demokratskim društvima, članovi ovako biranog Sudskog savjeta bi sami podnijeli ostavke, jer je svaka druga mentalna gimnastika samo opravdavanje kriminalnog režima i štete koju isti čini svim građanima Crne Gore“, ukazao je Rakčević

