Rašid i Aco Đukanović za sada ostali kratkih rukava

Palestinski biznismen Mohamed Rašid i Prva banka Crne Gore za sada su ostali kratkih rukava, jer ni nova budvanska gradska uprava, kao i prethodna DPS vlast, nije donijela planske dokumente kojim će, napokon, da bude urbanizovani zemljišni kompleksi u podnožju i vrhu brda Košljun, koji su u vlasništvu kontroverznog biznismena i banke koju kontroliše Aco Đukanović.

Opština Budva je u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata nedavno ukinula Agenciju za planiranje, jer su svi poslovi donošenja planova prenijeti na Ministarsrtvo održivog razvoja i turizma (MORT). Iako je programom uređenja grada u protekloj deceniji bilo svake godine predviđeno da se donesu lokalne studije lokacije „Potkošljun” i „Košljun“, to nijedna gradska vlast nije učinila.

Usvajanjem zakona koji je izazvao dosta polemike u javnosti, MORT je u prvo vrijeme predvidio centralizaciju, pa i donošenje lokalnih planskih dokumenta do donošenja Plana generalne regulacije. Međutim, ubrzo se lokalnim upravama prvo do 15. jula, a potom se rok pomjera na 1. oktobar, daje mogućnost da one izrađuju lokalna planska dokumenta. Opština Budva je istekom roka ukinula Agenciju, iako se sada pominje da bi rok i treći put mogao biti pomjeren na 31. mart naredne godine.

Ukidanjem Agencije, praktično je Opštine sa sebe skinula obavezu, a zemljoposjednici, poput Rašida ili Prve banke moraće se sada obratiti resoru Pavla Radulovića za urbanizaciju svojih zemljišnih kompleksa.

Palestinski biznismen kupio je 50.129 kvadrata u podnožju brda Košljun za 20 miliona eura. Iako ga je trgovao prije deceniju, Rašid se tek krajem januara, odnosno njegova kompanija “Monte mena investments“, zvanično uknjižila kao vlasnik zemljišnog kompleksa.

Opština je prije godinu i po donijela Lokalnu studiju lokacije (LSL) „Potkošljun“, ali je tadašnji ministar održivog razvoja Branimir Gvozdenović odbio da da saglasnost na planski dokument, te ga uputio na doradu. Kao obrazloženje je navedeno da ovaj prostor mora biti zelena površina, te da je podložan eroziji. Tik uz ovu parcelu, nalazi se kompleks od dva hektara, koji je u vlasništvu firme „Global Montenegro“ predsjednika države i lidera DPS-a Mila Đukanovića, gdje je detaljnim urbanističkim planom „Potkošljun“ ucrtan rezidnecijalni kompleks od četrdesetak vila.

Donošenjem LSL „ Košljun“, čija je izrada davno započeta, a nikada nije završena, urbanizaciju čeka i vrh brda Košljun, gdje se nalazi komplerks od gotovo 25 hiljada kvadrata, vlasništvo Prve banke.

Prva banka godinama unazad pokušava da proda dvije parcele od deset i 14 hiljada kvadrata, ukupno 24.796 kvadrata na vrhu brda Košljun, iznad Budve. Banka je postala vlasnik zemljišnog kompleksa nakon što budvanska firma “SP Luna” neformalnog svjedoka saradnika Vida Rađenovića u tužilačkoj istrazi „Košljun“, koja je sudski procesuirana, nije vratila dug.

