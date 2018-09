Rašović dobitnik nagrade "Akademik Mijat Šuković“

Upravni odbor Udruženja pravnika Crne Gore odlučio je da dodijeli nagradu te asocijacije "Akademik Mijat Šuković“ Zoranu Rašoviću, redovnom profesoru Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, članu Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i članu Senata Udruženja pravnika Crne Gore.

Priznanje je, kako se navodi, za poseban doprinos očuvanju crnogorske pravne baštine, razvoju pravne nauke, etike i kulture.

Nagrada će se uručiti na svečanoj Skupštini Udruženja pravnika Crne Gore, koja će se održati 31. oktobra ove godine na Pravnom fakultetu.

U obrazloženju Udruženja pravnika, na čijem je čelu drBranisav Radulović, navodi se da je UO odluku donio povodom 130 godina donošenja Opšteg imovinskog zakona za Knjaževinu Crnu Goru.

“Nakon upoznavanja sa pristiglim listama kandidata za nagradu, Upravni odbor je jednoglasno odlučio da se nagrada dodijeli prof. dr Zoranu Rašoviću, istaknutom naučnom stvaraocu, autoru i članu Senata Udruženja pravnika Crne Gore”, piše u obrazloženju u koje su "Vijesti" imale uvid.

Nagrada „Akademik Mijat Šuković“ dodjeljuje se jednom u pet godina za poseban doprinos očuvanju crnogorske pravne baštine, razvoju pravne nauke, pravne svijesti, pravne etike i pravne kulture.

Zoran Rašović, kako piše u njegovoj biografiji na sajtu CANU, je napisao brojne komentare zakona među kojima Zakona o svojinsko-pravnim odnosima u teoriji i praksi, Zakona o hipoteci i Komentar Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti.

On je, navodi se, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Podgorici, čiji je bio dekan u dva mandata - od 2003. do 2005. i od 2005. do 2008.

Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 29. novembra 2011. godine.

Sekretar je Odjeljenja društvenih nauka CANU od 1. avgusta 2016. godine, piše u njegovoj biografiji.

