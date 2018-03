Raspopović: Port of Adria da objasni rezultate i prihode

Direktor Crnogorske asocijacije malih akcionara (CAMA) Aleksandar Raspopović pozvao je čelnike barske firme Port of Adria da objasne ostvarene rezultate i prihode, zbog različitih podataka objavljenih u Crnoj Gori i podataka objavljene od strane turskih vlasnika ove kompanije na Londonskoj berzi.

“Nakon što je Global Ports Holding PLC (GPH) objavio rezultate koji uključuju i rezultate Port of Adria, došlo je do zabune među akcionarima.Naime, ako uporedimo objavljene rezultate i podatke sadržane u intervjuu g.Sedata Kare objavljenom u medijima 17. januara, dolazi se do zaključka da se podaci ne podudaraju. U objavi GPH se navodi pad prihoda od 4,4odsto, dok gospodin Kara navodi rast od 14,5 odsto. Takođe, gospodin Kara navodi da operativni profit iznosi 1,6 miliona eura, dok GPH navodi da je EBITDA (dobit prije odbijanja kamata, poreza i amortizacije - prim. aut) 1,9 miliona dolara”, naveo je u zahtjevu barskoj kompaniji Raspopović.

U cilju jednakog tretmana i informisanosti svih akcionara, on je od čelnika Port of Adria zatražio da daju javno pojašnjenja iznijetih rezultata.

Crnogorska asocijacija malih akcionara (CAMA) je nedavno osnovana kao krovno udruženje manjinskih akcionara (investitora), koje ima za cilj unapređenje ambijenta na tržištu kapitala i korporativnog upravljanja u kompanijama.

Shodno Planu rada CAMA, kako je istakao Raspopović, “jedan od prioriteta” u njihovom radu je upravo Port of Adria AD Bar, “zbog nerazvijenog sistema korporativnog upravljanja i lošeg odnosa prema investitorima u akcije” ove kompanije.

