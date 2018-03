Rastoder: Dijaspora je uz Vuksanović

Predsjednik američko – kanadske unije dijaspore Crne Gore u Njujorku Esad Rastoder uputio je povodom predsjedničkih izbora podršku kandidatkinji za predsjednicu Crne Gore Draginji Vuksanović.

"Vijest o vašoj kandidaturi za predsjednicu Crne Gore jedna je od rijetkih vijesti iz domovine koja je obradovala dijasporu Crne Gore ovdje u Sjedinjenim Američkim Državama. Moja generacija, koja predstavlja prvi talas masovne emigracije iz Crne Gore, svakodnevno se suočava sa ozbiljnim izazovom – olakšavanja dolaska druge najmasovnije generacije emigracije iz Crne Gore do sad. Mladi, posebno mladi Bošnjaci i Crnogorci, revoltirani stanjem u domovini svakodnevno odlaze za boljim sjutra sa pasošem i koferom u rukama a upravo oni treba da dobiju šansu da grade bolje sjutra u Crnoj Gori", naveo je Rastoder.

Kako je saopšteno iz izbornog štaba Vuksanović, Rastoder je naveo da smatra da kandidatura Vuksanović predstavlja "zrak svijetlosti kroz tminu crnogorske političke scene".

"Nadam se da će to ovi isti mladi vidjeti na način na koji to mi vidimo – kao ključnu istorijsku šansu da se u Crnoj Gori naprave promjene. U to ime želio bih da Vas uvjerim da imate svu moju podršku i želju da Vaša pobjeda bude samo prvi u nizu talasa promjena koji će zapljusnuti Crnu Goru", naveo je Rastoder.

