Različiti stavovi DPS i vladajuće koalicije u HN: Čija je "zasluga" umanjenje komunalne naknade?

Odbornik Demokratske partije socijalista (DPS) u Skupštini opštine (SO) Herceg Novi, Mladen Kadić otvorenim pismom obratio se "visoko pozicioniranim činovnicima" koalicije na vlasti u Herceg Novom, povodom Odluke o naknadi za komunalno uređenje građevinskog zemljišta za nelegalne objekte koju je nedavno usvojila SO Herceg Novi.

"To što vi poistovjećujete Odluku o naknadi iz 2009. godine, kojom jesu predviđena značajna umanjenja za objekte do 150 m2 i Odluku o naknadi za nelegalne objekte, od prije neki dan, pa raznim tumačenjima prisvajate i ta, navedena, umanjenja kao svoju umotvorinu, to je pokazatelj nivoa vašeg znanja, volje, htijenja, poštenog odnosa prema gradu, poštenog odnosa prema pozicijama koje pokrivate i poštenog odnosa prema građanima Herceg Novog, a naročito prema onima koji imaju realan problem sa legalizacijom svojih nekretnina", navodi se u otvorenom pismu Kadića.

On ističe da Odluka o naknadi koja je usvojena 2009. godine nikako nije mogla biti usvajana 2018. godine, kojom je opštinska vlast uvećala obaveze, propisane Odlukom iz 2009 godine za 2,5% do 20%.

"Procenti su prepisani sa sajta legalizacija.me, koje niste umjeli ni da upodobite, makar ih malo korigujući, kako biste postigli autentičnost. Naravno, na samom zasijedanju ste, nakon naših istupanja, uvidjeli da puko prepisivanje nije uputno, za nekoga ko pledira da bude pismen, pa ste predložili amandman da se, ipak, za gotovinu prihvata i umanjenje od 15%, onako kako propisuje Odluka iz 2009 godine. Sasvim pohvalno. Ali, istovremeno, niste prihvatili da se investitori objekata do 100 m2, kao najugroženiji socijalni djelovi društva, potpuno oslobode ovih obaveza, kako je Klub odbornika DPSa predlagao", naveo je Kadić.

Iz lokalne uprave tvrde da Kadić nastavlja da se bavi populizmom.

"Dok su on i Demokratska partija socijalista bili na vlasti, dotični gospodin je pokušao povećati cijene građevinskih dozvola, a sada kada je opozicija, gospodin Kadić bi da ih smanjuje", navodi se u odgovoru na otvoreno pismo Kadića.

"U prilog izrečenom, navodimo primjer predloga Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta iz 2016. godine, gdje je gospodin Kadić pokušao izmijeniti zone grada, čime bi došlo do povećanja cijena građevinskih dozvola za stambene objekte u Herceg Novom. Zar bi Pođani primjera radi trebalo da plaćaju 95 eura po kvadratnom metru, umjesto 50 eura/m2? Zato je važeća Odluka iz 2009. godine daleko povoljnija od one koju je dotični gospodin pripremio.Dalje, riječi gospodina Kadića zaista odišu neznanjem i nepoznavanjem zakona", tvrdi se u odgovoru iz .

"O kakvom "prepisivanju" sa sajtova govori gospodin Kadić, to samo on zna", ističe se u odgovoru lokalne uprave.

U lokalnoj upravi tvrde da svi gradovi imaju sličnu Odluku, a da procenti nijesu prepisani sa sajta legalizacija.me već iz čl.164 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG” br.64/17) koji je propisao procente uvećanja koji su obavezujući za sve opštine.

"Prema usvojenoj Odluci, cijene naknade za bespravne objekte kojima se rješava osnovno stambeno pitanje iznose od 46,125 eura metara po kvadratu u prvoj zoni, do 9,22 eura po metru kvadratnom u šestoj zoni. U slučaju jednokratnog plaćanja, na ove cijene se obračunava dodatnih 15% popusta. Naknade je moguće platiti i na rate, tokom 20 godina. Bilo bi aposlutno neprihvatljivo da oni koji su gradili nelegalno budu privilegovni u odnosu na one koji su gradili legalno”, naovodi se u odgovoru lokalne uprave, uz tvrdnju da je odlukom definisano da 2,5 odsto više plaćaju nelegalni u odnosu na legalne, a koji rješavaju stambeno pitanje.

Na kraju otvorenog pisma, odbornik DPS-a Mladen Kadić kaže da se obraća onima koji imaju vlast u Herceg Novom, jer "djeluju zbunjeno, i pomalo kvarno", a ne građanima Herceg Novog, jer oni znaju kakvi ste".

"Ko je zbunjen a ko nije, a tek kvaran, neka sudi javnost. U jednom se slažemo, građani Herceg Novog znaju kakvi smo, a znaju i kakvi ste Vi i DPS. To su vam građani na prošlim izborima i pokazali”, odgovaraju iz lokalne uprave.

