Redža: Nijesam prijetio tužiocu

Povodom teksta, "Redža tužiocu prijeti ubistvom", objavljenom u “Vijestima” prije dva dana, reagovao je Ulcinjanin Mujo Redža.

"Odgovorno tvrdim, pod punom pravnom i materijalnom odgovornošću, da nikada nijesam uputio prijetnje na račun Osnovnog državnog tužioca u Ulcinju Faruka Resulbegovića. Neka Resulbegović kaže u kom trenutku i kada sam mu uputio tako gnusne prijetnje, da li je to čuo od mene lično, pa ako jesam neka tada i Osnovno i Više tužilaštvo pokrene sve postupke protiv mene. Spreman sam da idem na detektor laži, jer ovako gnusne neistine iznositi na račun čovjeka, koji u Spužu izdržava zatvorsku kaznu, nije ljudski, nije profesionalno i nije korektno. Ja jedva čekam da se sve ovo privede kraju, zar bih sebi stavljao na grbaču dodatne probleme? Naravno da ne bih! Ponavljam, nikada na račun Resulebgovića nijesam rekao ništa loše, a kamoli da mu prijetim smrću. To nikada ne bih učinio, niti imam razloga. Resulbegović radi svoj posao, nikada nijesam pomislio da bi ga moje prijetnje zaustavile u tome, niti moje, niti bilo čije drugo.

Nije mi jasno, kakve se igre sada igraju, kome smetam iako nisam na slobodi, kome smetam dok izdržavam zatvorsku kaznu i šta hoće od mene. Nije mi jasan cilj svega ovoga, jer istina je jedna i vjerujem da će se Resulbegović potruditi da je sprovede do kraja - jer u nijednom trenutku, i u nijednom lošem kontekstu njegovo ime nijesam pomenuo. Zanima me, na osnovu čega je podignuta optužnica, ili pokrenuta istraga, šta god da je u pitanju. Pokreće li se to postupak na osnovu priče rekla-kazala, jer opet odgovorno tvrdim da ja Resulbegoviću ovo nijesam sam rekao.

Što se tiče mog bivšeg pravnog zastupnika Arbena Hodžića, imao bih što o njemu reći, ali neću. Pripisaću ovakvu neprofesionalnost njegovim godinama i nedovoljnom iskustvu. I, kao što ja plaćam za svoje greške, u zatvoru u Spužu, vjerujem da će i svi oni koji mi smještaju. Jedini sam čovjek iz Ulcinja koji izdržava zatvorsku kaznu zbog divlje gradnje, u gradu u kome ima pet hiljada nelegalnih objekata. Iako smatram to apsurdnim i ne mislim da je slučajnost, ćutim i izdržavam kaznu. Pa kako je pravda stigla mene za moja djela, tako nek stigne i one koji iz ličnih interesa, koje nijesu mogli ostvariti kako su zamislili, pokušavaju da mi podmetnu koristeći se najgnusnijim lažima. I za kraj, punomoć Hodžiću otkazao sam ja, a ne on meni, i to prije pokretanja ovih neistina. Takođe, Hodžića ću prijaviti Advokatskoj komori jer, i da sam mu to rekao, a nijesam, moje riječi nije smio prenijeti nikom pa ni tužiocu.”

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)