Reizbor Nede Ivanović izazvao razdor u barskom DPS-u?

Izbor direktora Turističke organizacije Bar, uključujući i aferu o navodnim finansijskim zloupotrebama o kojima se tužilaštvo ne izjašnjava sedam mjeseci, prvi je ozbiljan problem vladajuće koalicije pred majske izbore.

Od šestoro kandidata na konkursu za direktora okončanog pretprošlog petka, dosadašnja direktorica Neda Ivanović dobila je podršku skoro cjelokupnog sastava Skupštine TO, ali do juče popodne ne i većine Izvršnog odbora (IO) TO koji bira direktora.

Unutar IO, u grupi koja je protiv Ivanovićeve, su predstavnici DPS-a, SD-a i SDP-a, a dosadašnjoj direktorici stranu drže predstavnici DPS-a.

U barskim političkim kuloarima spekulišu da je to, nakon nedavnih komentara prisvajanja javnih radova od strane DPS-a, novi znak pukotina u lokalnoj vladajućoj koaliciji DPS-a, SD-a, BS-a i Pozitivne.

Odbornik DEMOS-a Savo Vujošević ocijenio je, međutim, da nije riječ o pukotinama u koaliciji, već pozicioniranju pred izbore i podjeli mjesta za partijske drugove.

“Veliki je interes u pitanju i zato mislim da nije nikakva ‘pukotina’ u koaliciji, već pozicioniranje pred izbore i podjela plijena, odnosno mjesta za partijske drugove unaprijed. Nema tu nikakvog ‘pucanja’ jer se oni teško odriču privilegija i fotelja”.

Ivanovićeva je ranije odbacila optužbe da je krčmila novac po sopstvenom nahođenju.

