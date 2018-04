Restrikcije vode u Herceg Novom

U petak 20. aprila u večernjim časovima biće obustavljen dotok vode. Potrošači od Sutorine do Savine vodu će imati od 07 do 10 i od 19 do 22 sata. Od Meljina do Kamenara od 05 do 08 i od 17 do 20 sati. Naselja Sušćepan, Ratiševina, Šćepoševići i Žvinje vodom će se snabdijevati putem cisterni

63 pregleda 0 komentara

Foto: Slavica Kosić Autor: Slavica Kosić