Revizor utvrdio niz propusta u izvještaju o radu EPCG

Revizorska kuća Ernst &Young Montenegro dala je mišljenje sa rezervom na izvještaj o prošlogodišnjem poslovanju Elektroprivrede (EPCG) zbog niza propusta, skrenuvši pažnju na konsultantske usluge sa italijanskom kompanijom A2A.

U revizorskom izvještaju navodi se da je kompanija na kraju 2016. prikazala obaveze prema dobavljačima od 3,41 milion i 4,1 milion eura koje su se odnosile na različite konsultantske usluge A2A, bivšeg akcionara EPCG.

„Nije nam stavljen na raspolaganje ugovor potpisan sa A2A (osim ugovora o poravnanju od 23. oktobra 2017) koji je bio osnov za inicijalno priznavanje ovih obaveza. U skladu sa navedenim, naše mišljenje na finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2016. je bilo modifikovano. Naše mišljenje na finansijske iskaze za tekuću godinu je, takođe, modifikovano zbog mogućih efekata ovog pitanja na uporedivost iznosa u tekućoj godini sa uporednim podacima“, napominju revizori.

EPCG je potpisala ugovor o poravnanju sa A2A u cilju rješavanja spora koji je nastao po osnovu fakturisanih konsultantskih usluga u periodu od 2010. do kraja 2012. godine, ukupne vrijednosti 7.750.280 eura, kao i iznos koji je EPCG platila A2A u ukupnoj vrijednosti od 4.340.000 eura. Ugovorom se A2A obavezala da povuče sve fakture koje je dostavila i da plati 4.340.000, što je uradila 6. novembra 2017, navodi se u revizorskom izvještaju. Konsultantske uslu­ge za po­tre­be EPCG bi­le su pred­met kri­vič­nog po­stup­ka u Cr­noj Go­ri i po­le­mi­ke ne­ko­li­ko go­di­na.

O revizorskom i izvještaju o poslovanju, raspravljaće skupština akcionara EPCG 20. avgusta. Tada će biti donijeta i odluka da se neraspoređena dobit EPCG, nastala nakon smanjenja kapitala i akumuliranih gubitaka, usmjeri za isplatu dividende od 55.282.227 eura. Bruto vrijednost dividende iznosiće 42,14 centi po akciji ili oko 38,35 centi neto. Revizor je ukazao da EPCG nema odgovarajuću dokumentacije o vlasništvu nad nekretninama, opremom i postrojenjima vrijednim 28,87 miliona. Ukupna neto sadašnja vrijednost svih nekretnina, postrojenja i opreme na kraju 2017. iznosila je 552,76 miliona. Godinu ranije falili su papiri za imovinu vrijednu 34,32 miliona.

Drugi osnov za mišljenje sa rezervom su dugoročna rezervisanja za naknade zaposlenima po osnovu prava na otpis dijela stambenih kredita od 2.486.904 eura. Na kraju 2016. ova problematična brojka je iznosila 2.426.100 eura.

„Društvo priznaje rezervisanja za naknade po osnovu prava na otpis budućih stambenih kredita uzimajući u obzir samo dužinu radnog staža zaposlenih, iako su Pravilnikom o rješavanju stambenih potreba zaposlenih definisani i drugi faktori kao što su bračni status, broj djece koju zaposleni izdržava, kao i da li je zaposlenom ili njegovom supružniku u prošlosti već odobren kredit“, navodi revizor.

Bez obzira na prošlogodišnji izvještaj o poslovanju i ostvareni gubitak od 948,12 hiljada, EPCG je krajem 2017. odlučila da smanjila kapital i akumulirane gubitke društva i na taj način iskazala dobit koja će uskoro biti podijeljen akcionarima.

Smanjenje kapitala postalo pravosnažno mimo zakona

EPCG je posljednjeg dana 2017, prikazala smanjenje osnovnog kapitala od 148,38 miliona eura i smanjenje akumuliranog gubitka u istom iznosu, na osnovu odluke i izmijenjenog Statuta, usvojenih na skupštini 30. decembra. Na osnovu mišljenja Instituta sertifikovanih računovođa i Ministarstva finansija, rukovodstvo je smatralo pravilnim da evidentira to smanjenje na dan kada je odluka usvojena.

“U skladu sa članom 59 Zakona o privrednim društvima, kapital se smatra umanjenim kada se izmjene Statuta registruju u CRPS, odnosno, na dan 23. marta 2018. Iako uvažavamo mišljenja dobijena od državnih institucija, ona kao takva pravno ne mogu imati prednost u odnos na zakonsku regulativu koja je u primjeni. Naše viđenje je da je transakcija trebalo da bude evidentirana kada je postala pravno efektivna”, ističu revizori.

Miličković: Samo u zemlji čuda se iz gubitka dijeli dobit

Odluka o raspodjeli dobiti donosi se 20. avgusta na rođendan manjinskog akcionara Vasilija Miličkovića najvećeg protivnika prošlogodišnjeg smanjenja kapitala i akumuliranih gubitaka.

“Samo u zemlji čuda kakvu je DPS napravio od Crne Gore, sa zarobljenim institucijama, gdje je vladavina prava poodavno umrla može se iz milionskih gubitaka dijeliti dividenda. Umjesto da se menadžment i Bord direktora zastide zbog 150 miliona eura gubitka, oni kupuju propale-davno bankrotirane firme kakav je Rudnik uglja za 80 miliona, plaćajući višegodišnje neplaćene poreze, doprinose, kredite, obaveze prema dobavljačima i sl”, naveo je Miličković.

On je siguran da Bord EPCG nije slučajno zakazao skupštinu za 20 avgust damu, kako navodi, čestitaju rođendan i obraduju sa par hiljada eura dividende po osnovu nekoliko hiljada akcija koje ima u EPCG.



“Da me uvuču u njihovo društvo da sa njima dijelim organizovanu pljačku drzavne imovine. Razočaraću ih, taj novac stečen otimanjem od građana-“gladnih usta” je proklet i ja ću svoj dio priložiti sirotinji, opljačkanom i ojađenom narodu da me kakvo zlo ili ne bi snašlo zbog toga.Neka se stidi Vlada Crne Gore što čašćava italijanskog omiljenog partnera sa novih 20 miliona eura(nedavno su ih častili sa 13 miliona kroz isplatu “mrtvih” akcija RUP-a) umjesto da podijeli sirotinji koja nema krov nad glavom i koji se svakodnevno ubijaju tražeći tako spas za svoje jade”, zaključio je Miličković.

