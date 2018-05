Rizort Luštica Bej će prve goste primiti 14. jula

Preko 500 radnika na gradilištu rizorta Luštica Bej u Krtolima kod Tivta, ima manje od dva mjeseca da završi prvu fazu tog turističkog grada koji će 14. jula primiti prve goste u svom prvom hotelu. Gradilište obuhvata skoro kilometar obale u zalivu Trašte, a radnici i građevinske mašine završavaju najatraktivniji dio kompleksa - Marina naselje sa hotelom The Chedi Luštica Bay i nizom stambenih i poslovnih prostora.

„Samo tri godine nakon što smo predali kupcima prvih deset stambenih zgrada, sada imamo već više od 40 izgrađenih rezidencijalnih objekata i do kraja ljeta ćemo klijentima predati ukupno 220 novih stanova, gradskih kuća i vila. Veliko mi je zadovoljstvo što ćemo ovog ljeta otvoriti Marina naselje kao prvi segment Luštice Bej. Ključni elementi naselja su prva marina sa 176 vezova i krunski dragulj - novi hotel The Chedi, ranga pet zvjezdica”, kazao je izvršni direktor kompanije Luštica Divelopment Daren Gibson novinarima koji su obišli gradilište.

Kako je dodao, imaće i 1.500 kvadrata poslovnog prostora sa nizom novih ugostiteljskih i uslužnih djelatnosti. Gibson je uvjeren da će sve biti završeno do 14. jula kada je predviđeno tzv. soft otvaranje hotela i marine i komercijalnih sadržaja na obalnom šetalištu. On je rekao da se gradi i prateća putna, vodovodna, kanalizaciona, elektro i telekomunikaciona infrastruktura, a do sada je u projekat Luštica Bej investitor, egipatsko-švajcarski konzorcijum Oraskom Divelopment, uložio preko 140 miliona eura.

„Očekivanja su da ćemo u nastavak realizacije projekta ulagati u prosjeku po oko 50 miliona eura godišnje. U oktobru počinjemo gradnju druge faze – naselja Central na 240.000 kvadrata prostora bivše kasarne u Radovićima“, najavio je Gibson. On je kazao da su na pragu rješavanja problema sa Opštinom Tivat o preuzimanju svih količina prečišćenje otpadne vode iz kanalizacionog sistema Kotor-Tivat-Trašte, radi navodnjavanja budućeg golf terena.

“Naš plan i želja je da odmah nakon ljeta počnemo izgradnju prve faze golf terena sa 4 od predviđenih ukupno 18 rupa“, istakao je Gibson.

Generalni menadžer The Chedi hotela Mark Di Ruijter rekao je da je već oko 10 odsto hotelskih kapaciteta bukirano za jul. “Očekujemo da tokom druge polovine jula bude popunjeno 40 odsto, a u avgustu i septembru i do 70 odsto”, rekao je Di Ruijter i dodao da će hotel zapošljavati 160 radnika

