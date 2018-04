Rođačke veze i članska DPS-a zarobile agencije i DRI: Marković i Radonjić, kum Žurić...

Umjesto da kontrolišu rad Vlade, Skupštine i drugih državnih organa, kako bi spriječili zloupotrebe, korupciju, nezakonito korišćenje javnih ovlašćenja, agencije i slična formalno nezavisna tijela pretvorena su u partijske ispostave i donose odluke po volji vlasti ili cenatara moći.

One imaju slabo povjerenje javnosti ali i kritičke ocjene Evropske komisije u izvještajima u napretku, pa i ovogodišnjim, ocjena je više sagovornika iz civilnog sektora.

Kako Vlada, odnosno nadležno Ministarstvo pravde kao kreator zakona gledaju na to, nije odgovorENO “Vijestima”. Pitanje je bilo da li će se mijenjati zakoni u smislu izbora čelnika kako oni ne bi bili partijski profilisani ili u nepotističko-klijentelističkim vezama.

Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) i Agencija za zaštitu ličnih podataka (AZLP) su u fokusu javnosti, nakon uloge ASK u smjeni dijela članova Savjeta RTCG i prozivke MANS-a AZLP pošto je promijenila stav po pitanju javne dostupnosti podataka o partijskim finansijama.

“AZLP, ASK, Državna revizorska institucija i slična tijela koja bi po zakonu morala biti nezavisna, u praksi su pod snažnom kontrolom vladajuće partije, pa donose odluke po njenom diktatu. To potvrđuje i nedavna izjava premijera Duška Markovića da DPS ne želi da objavljuje podatke o finansijama, već je dovoljno da ih kontrolišu ASK i DRI. Takvu izjavu dao je nakon što je tužilaštvo otvorilo istragu o donacijama DPS-a na osnovu istraživanja MANS-a i pošto je Agencija za SPI promijenila praksu i odlučila da finansije partija ne moraju biti javne”, rekla je direktorica MANS-a Vanja Ćalović Marković.

Taj primjer, kaže ona, “oslikava nivo zarobljenosti navodno nezavisnih institucija”: “Marković je u rođačkim vezama sa direktorom ASK-a, Sretenom Radonjićem a u DRI-ju je njegov kum Radule Žurić, Zoran Jelić zvijezda afere

“Snimak”, kao i Nikola Kovačević koji je 12 godina bio član izvršnog odbora DPS-a, dok je predsjednik Senata, Milan Dabović deset godina bio pomoćnik ministra finansija i kum je Radoja Žugića, koji je bio član GO DPS-a, a sada je i on “nezavisan” kao guverner Centralne banke. Takve zarobljene institucije će, naravno, uvijek reći da je sve u redu sa finansijama DPS-a, jer su njihovi čelnici na funkcijama upravo zahvaljujući toj partiji i zato premijer Marković insistira na tome da samo oni imaju pristup finansijskoj dokumentaciji partije koja dobija milione iz državnog budžeta”, kaže direktorica MANS-a, podsećajući na ocjenu EK da je “ASK politički instrumentalizovana”.

“Neshvatljivo je da se Vlada gotovo diči ocjenama u Izvještaju, a ovakve konstatacije u odnosu na ASK bi morale biti alarm za korjenite promjene u tom tijelu - od personalnih rješenja do preispitivanja njenih nadležnosti”, saglasna je direktorica CRNVO Ana Novaković.

Ona kaže da i “najmanja povezanost rukovodilaca ovih institucija sa političkim partijama, ne može prozvesti nepristrasan rad i zaštitu javnog interesa, već isključivo partijskog”.

I aktivistkinja CGO Željka Ćetković kaže da ASK i AZLP moraju biti prva brana između građana i građanki i zloupotrebe javnih ovlašćenja i moći. “Zato treba da postoji povjerenje da oni jednako postupaju prema svima kako bi oni mogli vršiti zakonom propisane nadležnosti, što nažalost sada nije slučaj”, navodi ona.



Da svi radimo svoj posao, ne bi SPI bio problem

Član Savjeta AZLP Radenko Lacmanović kaže da su oni po zakonu samostalni ali da javnost treba da procjeni da li je to i u stvarnosti. Kaže da je to i pitanje za poslanike koji biraju članove Savjeta:

”Oni bi morali voditi računa o našim aktivnostima, prije svega kandidatima, jer nijesam siguran da podnošenje ostavke na javne funkcije prije izbora može pretvoriti nekoga u nezavisnog. Kada je u pitanju prigovor MANS-a, razumijem ga ali nije utemeljen u praksi. Ni zemlje EU pa ni okruženja nemaju obavezu da partije objavljuju finansijske podatke po SPI jer one nemaju javna ovlašćenja. Druga je stvar da li u državi svi radimo svoj posao, jer postoji Zakon o finansiranju partija i obaveza ASK da kontroliše njegvoo sprovođenje,”rekao je on.

