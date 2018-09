Roditelji traže registre za pedofile, kastraciju, oštrije kazne...

Hemijska kastracija, uvođenje registra i oštrija kaznena politika za pedofe, neki su od zahtjeva koje će nadležnima zajednički uputiti Udruženje Roditelji i lobistkinja Jelena Pavićević.

Pavićević i izvršna direktorica Udruženja Kristina Mihailović potpisale su Ugovor o lobiranju i u narednom periodu će od nadležnih tražiti povećanje kazni za pedofiliju i uvođenje niza novina, kada su u pitanju krivična djela protiv polnih sloboda nad djecom i maloljetnicima.

Iz Udruženja su ranije tražili od pravosuđa da se pooštri kaznena politika, a Ugovor o lobiranju sa Pavićević potpisali su kako bi taj proces bio doveden do kraja.

Pavićević je kazala da će, na osnovu zakonskih ovlašćenja i mogućnosti, u narednom periodu zajedno tražiti konkretne novine i izmjene postojećih zakonskih normi u Krivičnom zakonu Crne Gore.

Od Vlade se očekuje da zakonom bude uvoden registar pedofila, bez mogućnosti brisanja imena iz njega i nakon odslužene kazne.

Crna Gora se na izradu registra pedofila obavezala još 2009. godine, potpisivanjem Konvencije o zaštiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja Savjeta Evrope.

Udruženje Roditelji u saradnji sa Pavićević, kao mjeru bezbjednosti ili kaznu, predlažu hemijsku kastraciju, ali konačnu odluku, kako navode, ostavljaju zakonopiscima.

Od nadležnih traže i ukidanje novčane kazne kod svih krivičnih djela protiv polne slobode nad djecom i maloljetnicima, te podizanje minimalne kazne zatvora na pet godina.

“Za najveći broj djela tražimo kazne od 10, 15 do 20 godina”, kazala je Pavićević.

Prema Krivičnom zakonu Crne Gore, za silovanje ili krivično djelo protiv polne slobode nad maloljetnim licem predviđena je kazna zatvora od pet do 15 godina. Za obljubu nad djetetom, predviđena je kazna zatvora od tri do 12 godina.

U praksi, pedofili najčešće robijaju do godinu dana, odnosno svega nekoliko mjeseci.

Obrazlažući zahtjeve koje će uputiti nadležnima, iz Udruženja Roditelji i Pavićević navode da je njihov cilj podizanje nivoa zaštite i bezbjednosti djece, kao najranjivije grupacije, koja zavisi od brige i odluka odraslih. Dodatno, svoje zahtjeve obrazlažu i time da bi se uvođenjem represivnijih mjera protiv pedofila, djeci obezbijedilo odrastanje bez trauma i formiranje ispravnih kriterijuma o tome šta je dobro, a šta ne.

Udruženje Roditelji i Pavićević smatraju da će stroža kaznena politika doprinijeti podizanju svijesti o prisustvu i opasnostima pedofilije, smanjen broj krivičnih djela pedofilije, te da će na taj način pedofili biti sputani da čine ta djela.

Kakva je kaznena politika

Krivičnim zakonikom je propisana maksimalno osmogodišnja kazna za onog ko podvede maloljetno lice radi vršenja obljube. Do 10 godina, predviđena je kazna za onog ko navodi ili podstiče maloljetno lice na prostituciju. Ista kazna, predviđena je i za onog ko koristi seksualne usluge maloljetnog lica.

Za onog ko navede dijete da prisustvuje silovanju, obljubi ili drugoj nedozvoljenoj polnoj radnji, predviđena je kazna zatvora od tri mjeseca do tri godine.

Krivični zakon predviđa kazne i za one koji mame djecu u cilju vršenja krivičnih djela protiv polne slobode, pa kazna zatvorom do pet godina prijeti onome ko putem računara, telefona… dogovori susret i preduzme radnje da do njega i dođe.

