Rovčanin: Poražavajuće što su na čelu Rudnika uglja lideri opštinskih odbora

Činjenica da je "Rudnik uglja" Pljevlja dobio novi odbor direktora u čijem su sastavu predsjednik OO DPS-a i predsjednica OO SD-a uz niz istaknutih funkcionera vladajuće garniture, potvrđuje da je u pitanju sprovođenje totalne politizacije ove kompanije, navodi se u saopštenju Nikole Rovčanina, odbornika Demokrata u SO Pljevlja.

"Ako bi išli po dubini rukovodne strukture olako bi se uvjerili i u to da su gotovo svi direktori, rukovodioci sektora i šefovi članovi izvršnog ili opštinskog odbora ili odbornici DPS-a. U poslednjem izboru rukovodstva Rudnika uglja , presudno je bilo partijsko potkusurivanje, odnosno zadovoljavanje partijskih kadrova koji su istisnuti sa ključnih pozicija u lokalnoj samoupravi što je veoma izraženo i jasno vidljivo", ocjenjuje Rovčanin.

On je istakao da se zarade rukovodnog kadra kompanije kreću od 1.000 do 2.500 eura koliko imaju članovi direktora, te da su uz to "svakako prepoznatljivi luksuzni automobili, reprezentacije i druge privilegije koje rado rabuju partijski funkcioneri u ovoj kompaniji".

"Sa druge strane, radnicima se iz mjeseca u mjesec vrtoglavo smanjuju zarade da bi za 2017 godinu prikazana dobit od oko 6,5 miliona eura koja je za 71% veća u odnosu na 2016. godinu. Ali kako je ostvarena dobit? Naravno, na teret građana Pljevalja i zaposlenih", kazao je Rovčanin.

On je postavio pitanje o kojoj dobiti je riječ ako se "ne sprovodi se potpuna rekultivacija već ostaju užasni prizori kopova i jama koji se približavaju užoj gradskoj zoni", kad se ni "jedan jedini cent" ne odvaja za Eko taksu u skladu sa Zakonom o životnoj sredini iako je Rudnik jedan od glavnih zagađivača, te da je broj zaposlenih sveden naminimum "uz zadržavanje privremenih poslova za potrebe obezbjeđivanja glasova po mjesec dva za potrebe glasača DPS-a" kao i da "i dalje ostaju milionski dugovi za poreze i doprinose".

"Dobit od muke građana Pljevalja. Dobit na uštrb plaćanja eko naknade. Dobit na uštrb izbjegavanja zakona. Dobit na teret rudara. Dobit na teret poreza i doprinosa državi. Dobit na osnovu činjenice da Pljevlja euro centa gledala nisu od ove kompanije", tvrdi Rovčanin.

Rovčanin se pita da li će se smanjiti zarade menadžmentu koje su i do "pet puta veće od prosjeka u zemlji" i da li će i dalje "sve da zakidaju osim sebe" što bi bilo, kako tvrdi, dodatno objašnjenje politizacije u ovoj kompaniji.

Poražavajuće je i nedopustivo, dodaje, što od juče jednom od najvećih kompanija u državi upravljaju lider OO vladajućih partija i poručuje da to predstavlja "nekoliko koraka unazad od evropskih vrijednosti i pravila, prihvatanja savremenih privrednih i ekonomskih trendova i otvoreno suprostavljanje depolitizaciji državnih kompanija.

"Na kraju, imajući u vidu prikazanu dobit otvara se pitanje, da li će Rudnik uglja Pljevlja sa godišnjim profitom od oko 6,5 miliona i Elektroprivreda sa neto dobiti od 31 milion samo u prvom kvartalu ove godine, konačno platiti građanima Pljevalja naknadu po osnovu zagađenja? Ili će i dalje "profitirati" na našim plućima?", zaključuje se u saopštenju Nikole Rovčanina.

