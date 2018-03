Rožajska policija riješila slučaj krađe motornih testera, među osumnjičenima i maloljetnici

Rožajska policija je riješila krivično djelo teška krađa i nadležnom tužiocu podnijela "specijalan izvještaj kao dopunu krivične prijave", protv četiri osobe od kojih su dvije maloljetne, zbog sumnje da su počinile to krivično djelo, saopšteno je iz Uprave policije.

"Službenici OB Rožaje su rasvijetlili krivično djelo teška krađa počinjeno na štetu S.A. iz Rožaja, i tom prilikom identifikovali lica za koja se sumnja da su počinila ovo krivično djelo. Policijski službenici su, 20.03.2018. godine, nadležnom tužiocu podnijeli poseban izvještaj protiv M.Š. (19), A.N. (18), S.M. (17) i N.D. (14), sva lica iz Rožaja, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili ovo krivično djelo. Oni su, kako se sumnja, ovo krivično djelo počinili na način što su se, 27.02.2018. godine oko 21,00 čas, putničkim motornim vozilom marke „Mercedes tip C220“ uputili u selo Biševo i dolaskom do gatera koji pripada oštećenom A.S, iz drvenog objekta u neposrednoj blizini, na kojem su prethodno polomili katanac, otuđili četiri motorne testere marke Sthil", navodi se u saopštenju.

Policajci su došli do sumnje da su te osobe ukradene testere ostavile u kući koju koristi M.Š, a koje je on prodao po cijeni od po sto eura.

Iz Uprave policije su naveli da su ukradene motorne testere pronađene i vraćene vlasniku.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)