Rudnik uglja za sada ostaje posebna firma

Nakon što Elektroprivreda (EPCG) završi preuzimanje akcije Rudnika uglja, pljevaljska kompanija će još neko vrijeme sigurno ostati izdvojeno akcionarsko društvo, što je najskuplji oblik organizovanja jednog preduzeća.

Iz EPCG su saopštili “Vijestima” da će “u budućem periodu sagledati najbolji mogući oblik organizovanja rada ovog kompleksa, primjenjujući najbolja iskustva”.

“U ovom trenutku se dešava promjena vlasničke strukture Rudnika uglja, kroz koju EPCG postaje većinski vlasik, a RUP ostaje nezavisno privredno društvo. Do kada će to biti tako i da li će doći do promjena, odlučiće EPCG”, kazao je izvršni direktor Rudnika Slavoljub Popadić.

Na pitanje “Vijesti” imaju li procjenu kolika bi bila ušteda za EPCG nakon gašenja pljevaljskog akcionarskog društva, paralelnog borda direktora i dijela menadžmenta, Popadić je odgovorio da su “ključni efekti spajanja u optimizaciji troškova proizvodnje i sadržani su u analizi koja je prethodila procjeni vrijednosti akcija Rudnika uglja”.

A, na pitanja “Vijesti”, kada će i na koji način početi reorganizacija Rudnika i njegovo inkorporiranje u EPCG, i imaju li procjenu kolika će ušteda za EPCG biti nakon gašenja pljevaljskog akcionarskog društva, iz nikšićke kompanije su odgovorili „Postupak preuzimanja akcija RUP-a još nije završen uz podsjećanje da se radi o preuzimanju vlasništva akcija, a ne inkorporiranju RUP-a u EPCG. Nakon završetka procesa preuzimanja akcija Rudnik postaje dio EPCG grupe dakle radi se o promjeni vlasnika akcija uz formalno-pravno funkcionisanje svih organa Rudnika kao do sada. U budućem periodu EPCG će sagledati najbolji mogući oblik organizovanja rada ovog kompleksa primjenjujući najbolja iskustva iz domena organizovanja rada termoenergetskih kompleksa”, saopštili su iz EPCG.

