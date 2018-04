Rus uhapšen u Novom: Interpol ga traži zbog prevare većeg obima

Hercegnovska policija locirala je i uhapsila D.D. (44) iz Moskve, Rusija za kojim je bila raspisana međunarodna potjernica NCB Interpol Moskva.

U njegovom odsustvu se, kako je saopšteno, vodi krivični postupak pred sudom u Moskvi zbog sumnje da je "počinio krivično djelo prevara većeg obima".

"On je ovo krivično djelo počinio, kako se sumnja, obavljajući poslove izvršnog direktora Ruske košarkaške federacije, korišćenjem svog položaja, i to na načiin što je sa još nekoliko lica osnovao nekoliko kompanija sa kojima je ugovorio i potpisao fiktivne ugovore na štetu Ruske košarkaške federacije u iznosu od oko 44 miliona rubalja. Službenici Odsjeka su radeći po predmetima međunarodnih potjernica, došli do indicija da bi se gore navedeno traženo lice moglo kriti u Crnoj Gori na tada nepoznatoj adresi, nakon čega su višenedeljnim zajedničkim operativnim aktivnostima sa službenicima kriminalističke policije CB Herceg Novi, identifikovali lokaciju na kojoj boravi D.D, nakon čega je on lišen slobode od strane službenika CB Herceg Novi", navode iz policije.

D.D. je priveden nadležnom sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, koji mu je odredio ekstradicioni pritvor.

Slijedi komunikacija nadležnih organa Crne Gore i Ruske Federacije radi izručenja ovog lica Ruskoj Federaciji, saopšteno je iz policije.

