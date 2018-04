Rusi predlažu zakon: Studenti da rade za državu ili da vrate novac

Zamjenik predsjednika u Dumi Sergej Vostretsov podnio je predlog zakona prema kojem bi studenti koji diplomiraju na državnim fakultetima bili dužni da prihvate da rade u državnoj instituciji ili da vrate Vladi novac koji je utrošen na njihovo obrazovanje, kako piše engleska stranica Radija Slobodna Evropa.

Duma bi o tom zakonu trebala raspravljati u jesenjem zasjedanju, a prema njemu diplomci će morati raditi u državnim strukturama onoliko godina koliko je trajalo njihovo studiranje koje je finansirala država. Ukoliko to odbiju, dužni su Vladi vratiti novac koji je potrošen na njihovo školovanje.

Studenti su zabrinuti, kako piše Radio Slobodna Evropa, jer bi ovaj plan ograničio njihovu slobodu izbora iako za neke ideje zagarantovanog posla zvuči privlačno.



"Svako bi imao posao, ali sa druge strane to će biti obavezno i to je kršenje lične slobode", rekao je jedan od studenata.



Student iz Bjelorusije je rekao da je ta ideja užsna s obzirom na to da ova zemlja već ima takvu praksu.



Takođe, nijedan od studenata ne misli da će biti u mogućnosti otplatiti novac državi na ime troškova sopstavenog obrazovanja.



Radio Slobodna Evropa piše da Vostretsova ideja oslikava praksu iz sovjetskog perioda u kojoj su studenti gotovo neprimjetno preselili iz državnog obrazovanja u planiranu ekonomiju gdje su praktično svi radili za državu.



Vostretsov s druge strane u svom objašnjenju koje prati prijedlog zakona kazao je da je motivisan zabrinutošću što neiskusni diplomci u ovako teškim vremenima ne mogu pronaći posao.



Predlog zakona pogađa mnoge kao čudno podsjećanje na odbačeni sistem.



"Koja je razlika u tome kako jedna osoba doprinosi državnom budžetu? Ako on stvori sopstveni biznis i angažuje ljude i plaća poreze, zašto bi on morao da radi u državnom sektoru? Već daje svoj doprinos razvoju naše države", upitao je Ivan Romančuk, rektor Tumenskog državnog univerziteta.



Čak i članovi Vostretsove stranke su se distancirali od njegove nostalgične inicijative.



"Ovaj zakon nije razmatrala frakcija 'Ujedinjene Rusije' i predstavljen je bez odobrenja Savjeta o zakonodavstvu", rekao je zamjenik lidera frakcije Ujedinjene Rusije Andrej Isajev u saopštenju na web stranici stranke.



