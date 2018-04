Rutović i Drašković na promociji Đukanovića u Bijelom Polju

Generalni direktor Direktorata za medije Ministarstva kulture Željko Rutović i član Savjeta RTCG-a Mimo Drašković prisustvovali su sinoć promotivnom skupu Mila Đukanovića u Bijelom Polju.

Rutović i Drašković su kandidatu DPS-a pružali podršku iz prvog reda.

On je od 2002. do 2003. bio pomoćnik sekretara Sekretarijata za informisanje u Vladi Crne Gore, a od 2003. do 2012. pomoćnik ministra kulture za medije.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (13 glasova)