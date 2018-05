Sa crnogorskih puteva: Mladići vozili 162 km/h i 186 km/h

Policija je registrovala dva teška saobraćajna prekršaja, u kojima su dva mlada vozača vozila brzinom od 162 km/h i 186 km/h.

Protiv njih podnijete su prekršajne prijave i na licu mjesta privremeno su im oduzete vozačke dozvole, saopšteno je iz policije.

"Službenici Grupe su, 25.05.2018. godine oko 18,00 časova, na magistralnom putu Podgorica – Bar, u mjestu Sozina, zaustavili pmv marke „Audi“ podgoričkih registarskih oznaka kojim je upravljao M.F. (18) iz Podgorice zbog prekoračenja brizine. Uređajem za evidentiranje prekršaja u pokretu snimljena je brzina od 162 km/h, gdje je ograničenje 70 km/h, iako je najveća dozvoljena brzina za vozila kojima upravljaju mladi vozači i vozači početnici ograničena na 70 km/h, shodno odredbama člana 37a Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Protiv M.F. je Sudu za prekršaje podnijeta prekršajna prijava iz člana 318 ZOBS-a, a od njega je na licu mjesta privremeno oduzeta vozačka dozvola do okončanja postupka", navodi se u saopštenju.

"Nadalje, službenici Grupe su, 26.05.2018. godine oko 19,40 časova, na magistralnom putu Podgorica – Cetinje, u mjestu Ulići zaustavili pmv marke „VW Golf“ bjelopoljskih registarskih oznaka kojim je upravljao mladi vozač K.K. (21) iz Bijelog Polja, zbog prekračenja brzine. On je upravljao vozilom brzinom od 186 km/h, gdje je ograničenje 70 km/h. Protiv K.K. je Sudu za prekršaje podnijeta prekršajna prijava iz člana 318 ZOBS-a, a do njega je na licu mjesta privremeno oduzeta vozačka dozvola do okončanja postupka", dodaje se.

