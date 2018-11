Sad će Mandić da saslušava Katnića

Pristup povjerljivim bezbjednosnim podacima u skupštinskom Odboru za bezbjednost imaće dvojica poslanika Demokratskog fronta Andrija Mandić i Nebojša Medojević, koje Specijalno državno tužilaštvo optužuje za pokušaj nasilnog upada u Skupštinu, stvaranje kriminalne organizacije i finansiranje izborne kampanje “prljavim” ruskim novcem.

To poslanicima vladajuće koalicije nije bilo sporno jer su podržali njihov izbor, uprkos tome što su se ranije iz poslaničkih klupa uglavnom Demokratske partije socijalista čule oštre poruke na račun dvojice poslanika DF-a.

“Ne postoji nikakva bezbjednosna smetnja da ja, Andrija i Peđa budemo članovi Odbora. Lažni državni udar je montiran”, rekao je Medojević “Vijestima”.

Pored njega i Mandića za člana Odbora za bezbjednost izabran je iz DF-a Predrag Bulatović. Njih trojica su i u prethodnom skupštinskom sazivu bili članovi tog tijela.

Više poslanika vladajuće koalicije - DPS-a, Bošnjačke stranke i Socijaldemokrata, koje su “Vijesti” juče kontaktirale, nijesu bili spremni da obrazlože podršku Mandiću i Medojeviću. Poslanik DPS-a i v.d. šefa poslaničkog kluba te partije Nikola Rakočević rekao je da “poslanik Mandić može biti član radnih tijela parlamenta”.

“Sudski proces protiv poslanika je u toku i prema tome on može biti član radnih tijela. Skupština precizno vrši svoju sistemsku funkciju u skladu sa zakonima, Ustavom i Poslovnikom,” rekao je on.

Umjesto odgovora na pitanje da li mu smeta što je za njega glasao DPS, lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić poslao je stranačko saopštenje, u kome se navodi da mjesta u odboru pripadaju DF-u i da ih nijesu dobili zahvaljujući DPS-u.

“Samo naš poslanički klub odlučuje ko će nas zastupati u kojem odboru i to je samo naš izbor na koji ne može uticati bilo ko, pa ni DPS. Svaki naš poslanik u odbore je izabran na isti način kao što su i drugi opozicioni poslanici, dakle uz glasove DPS-a...”, objasnili su iz Nove. Mandić se optužnicom SDT tereti da je organizator grupe formirane radi sticanja nezakonite dobiti i moći, nasilnog rušenja crnogorske vlasti, proglašenja izborne pobjede DF-a i sprečavanja Crne Gore da pristupi NATO Alijansi.

SDT drugom optužnicom tereti Medojevića da je sa 10-članom grupom prao novac tokom izborne kampanje uoči parlamentarnih izbora 2016. Njemu je u međuvremenu određen i pritvor jer je navodno odbio da svjedoči po zahtjevu SDT da je glavni specialni tužilac Milivoje Katnić dobio 100.000 eura mita. U toku je žalbeni postupak.

Predrag Bulatović za “Vijesti” podsjeća da je DF nakon povratka u Skupštinu najavio da će ući u Odbor za bezbjednost: ”On je važan jer se pred njim saslušavaju vrhovni državni tužilac, specijalni tužilac do direktora ANB-a i Uprave policije. Preko tog Odbora imamo i pristup tajnim podacima radi kontrole zakonitosti rada tih organa. Imamo razloge za rad u tom Odboru i to u istom personalnom sastavu kao i ranije”.

Ponovo na stara mjesta: Medojević i Bulatović Foto: Savo Prelević

Bulatović, kao i Medojević, ponavlja ranije navode da je afera “državni udar” montirana: ”Jasno je da možemo imati apsurd, a to je da na Odboru saslušavamo Milivoja Katnića koji je tvorac progona lidera DF-a i samog DF-a. On je autor montiranih procesa protiv Mandića, Medojevića, Kneževića i drugih. To je takozvani terorizam i pranje novca, a time se bavi i ovaj Odbor. I mi ćemo kontrolisati u Odboru i Katnića i to je nelagoda koju naši protivnici imaju, a nijesu samo u vlasti. Zato i nepostojeće dileme kako su Mandić i Medojević članovi Odbora. Oni su poslanici sa pravima kao i svi i to je pravo iz koga crpe članstvo u ma kom Odboru”.

Foto: Savo Prelević

Medojević je rekao da je članstvo opozicije u odborima - poslaničko pravo:

”I to nama pripada. Svi poslanici u parlamentu uglavnom glasaju za sve članove Odbora jer se radi o tehničkoj proceduri”.

Podsjeća da ANB nije imao podatke da se priprema “državni udar” i na ranije navode da je sve “podmetačina po scenariju Bebe Popovića i izvedbi Milivoja Katnića i djelova BIA koje su pod kontrolom režima u Crnoj Gori”.

Bulatović: Pristup tajnim podacima bez provjere ANB-a

Bulatović je objasnio da po Zakonu o tajnosti podataka članovi Odbora imaju pristup tajnim podacima bez prethodne provjere i bez zahtjeva. Takva praksa je postojala ranije, ali je ukinuta. Prema informacijama “Vijesti” Medojević, Bulatović i Mandić juče su dobili dokument koji treba da potpišu, gdje garantuju da neće zloupotrijebiti tajne podatke.

“Podsjetiću na važnu stvar, a to je da ANB do danas nema nijednu informaciju o takozvanom državnom udaru, već je bez njih radio Katnić iako je klučno pitanje rada ANB terorizam. I naravno, i to će pitanje biti i za direktora ANB-a, ali i za direktora policije”, rekao je on.

Poslanici ostali kući, nijesu mogli na let bez pasoša

Lideri DF-a Andrija Mandić i Milan Knežević nijesu juče uspeli da bez pasoša otputuju za Strazbur, kako bi danas kao članovi crnogorske delegacije učestvovali u radu Paralmentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

Nakon što im je Viši sud nedavno oduzeo pasoše jer su “previše putovali”, pa bi mogli pobjeći u inostranstvo, oni su juče na Aerodromu pitali mogu li bez dokumenata. “Možete li nama da pomognete da poput nekih putnika koji su ovdje prelazili preko graničnog prelaza bez ikakvih dokumenata, imamo uredno plaćenu kartu, da pređemo preko granice”, pitao je Mandić službenika na šalteru. Službenik im je objasnio da “pravila znaju i sami”.

Sud nije dao dozvolu za putovanje u Strazbur, nijesu mogli dalje od šaltera: Mandić i Knežević Foto: Boris Pejović

Milan Knežević je kasnije u izjavi zapitao da li postoji šansa da ih neko iz tužilaštva sprovede, “kao što je Saša Sinđelić ušao u Crnu Goru bez ikakvih pasoških kontrola”. Sinđelić je svjedok saradnik na suđenju za “državni udar”.

Nakon što su shvatili da od puta u Starzbur nema ništa, Mandić je novinarima rekao da je to što im se desilo neprihvatljivo:” Mi strašno osuđujemo ovakvo ponašanje režima jer znamo da iza ovih odluka pravosuđa stoji par ljudi na čelu režima”.

