Sajam namještaja u salonu Namos u Podgorici

Zvanični crnogorski brend NO.1 u trgovini namještaja Namos Dajković company, u salonu u Podgorici održava veliki kućni SAJAM NAMJEŠTAJA.

Namos u salonu na 4200m2 u Podgorici sa preko 100 000 artikala pripremio je veliki broj:

- Akcija i rasprodaja

- Outlet rasprodaju do isteka zaliha

- 95% robe na lageru

- BESPLATAN prevoz i montažu na teritoriji Crne Gore

- MOGUĆNOST ODLOŽENOG PLAĆANJA NA 6,12 I 24 MJESEČNIH RATA BEZ KAMATE putem kreditnih kartica banaka: PREMIUM - Hipotekarne, CKB, dok ekskluzivno putem kreditnih NLB i SOCIETE GENERALE kartica moguća je trgovina na 24 RATE 0% kamate 0.

OPREMANJE APARTMANA

Intenzivne pripreme za novu ljetnju sezonu su počele.

87 fabrika namještaja u saradnji sa NAMOS-om kao ekskluzivnim distributerom na teritoriji Crne Gore, usaglasilo je SAJAMSKE POPUSTE I RASPRODAJE.

Iz ponude izdvajamo:

- MATIS KUHINJE PO ŽELJI I MJERI - SPECIJALNO - ISPORUKA ZA SAMO 7 DANA

Foto: Namos

AMERIČKE JUMBO KREVETE

Foto: Namos

- Preko 120 modela kožnih garnitura od renomiranih evropskih proizvođača, garnitura sa SOFA BED mehanizmom, garnitura u štofu.

KOMPLETAN PREGLED RASPRODAJA i AKCIJA možete pogledati OVDJE.

Namos je na bazi svih međunarodnih i domaćih istraživanja i ove godine dobio zvanične potvrde: no 1 brend, Qudal quality medal 2018/2019, certfikat Best by awards ( najbolji odnos cijene i kvaliteta ) kao i sertifikat poslovne izvrsnosti koji dodjeljuje me]unarodna institucija Solvent Rating. Na bijeloj listi urednih PDV obveznika firma Namos se nalazi na četvrtom mjestu u ukupnoj privredi Crne Gore

Predlažemo da posjetite salon namještaja Namos i uvjerite se u kvalitet ponude i akcijske cijene.

Sve navedene povoljnosti, rasprodaje i dešavanja možete pratiti na sajtu

Call info: 067 666 150 i 067 666 915

[PROMO]

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)