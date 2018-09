Sajt Ustavnog suda po uzoru na HUDOC

Ustavni sud Crne Gore na svom sajtu objavljuje odluke od osnivanja 1964. kao i praksu Evropskog suda za ljudska prava, kako bi na taj način olakšao i advokatima da imaju uvid u najbolje prakse.

Novi portal suda postavljen je od juna u čemu su kroz projekte pomogli Savjet Evrope i Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, rekao je predsjednik US Dragoljub Drašković “Vijestima”.

Zahvaljujući SEi EU, dodaje sagovornik, unaprijeđen je elektoronski informacioni sistem koji “ubrzava procesuiranje predmeta”.

“Sistem je, između ostalog, omogućavao i filtriranje predmeta po uzoru na Evropski sud za ljudska prava i kreiranje jedinstvene baze ustavno-sudskih odluka”, navodi predsjednik US.

Drašković je rekao da je na sajtu dostupna elektronska baza svih odluka US od osnivanja 1964. do danas: “Na ovaj način omogućili smo svim zainteresovanim subjektima da se na jednostavan način mogu informisati o sopstvenom predmetu, ali isto tako i u bogatoj kolekciji ustavnosudskih odluka pronaći ono što je predmet njihovog interesovanja. Sačinjeno je i dodatno uputstvo sa ciljem da se građanima olakša pretraga i korišćenje nove elektronske baze. Kriterijumi pretrage su uspostavljeni po uzoru na HUDOC, i to datum podnošenja podneska, broj i vrsta predmeta... osporeni član Ustava, odnosno Evropske konvencije.... Može se vršiti pretraga po sadržaju dokumenta, što će nesumnjivo biti vrlo korišćeno od strane advokata i drugih i poslužiti im kao pomoć u zaštiti individalnih prava i osnovnih sloboda”, kaže Drašković.

