Samo dvije ulice u glavnom gradu nose imena bivših gradonačelnika

Vojvoda Ilija Plamenac i Marko Miljanov su jedini bivši gradonačelnici Podgorice, po kojima neka ulica u gradu nosi ime.

Izvjesno je da će u skorije vrijeme još jedna podgorička ulica nositi ime bivšeg gradonačelnika Sloba Filipovića.

Ime crnogorskog vojvode, senatora, vojnog ministra i jednog od najbližih saradnika knjaza Nikole, Vojvode Ilije Plamenca, nosi ulica, duga 900 metara, koja se nalazi na području mjesne zajednice Zabjelo. Ulica, koja obuhvata produžetak Ulice 27. marta od Splitskih zgrada do Ulice 8. marta, naziv je dobila na sjednici Skupštine opštine Podgorica, u junu 1999. godine.

Prvi upravitelj Podgorice: Vojvoda Ilija Plamenac Foto: Arhiva Vijesti

Plamenac je bio prvi upravitelj tek oslobođene Podgorice.

Ime crnogorskog junaka, vojvode, vojskovođe i književnika Marka Miljanova nosi ulica, koja se nalazi na području mjesne zajednice Nova varoš. “Vijestima” je iz Glavnog grada odgovoreno da je ulica, koja se prostire od Bulevara Ivana Crnojevića do Bulevara Svetog Petra Cetinjskog, naziv dobila između dva svjetska rata.

Marko Miljanov je postavljen za gradonačelnika Podgorice nakon Berlinskog kongresa 1878. godine.

Postavljen za gradonačelnika nakon Berlinskog kongresa: Marko Miljanov Foto: Arhiva Vijesti

Dugogodišnji predsjednik Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova Skupštine Glavnog grada, Cvetko Vukčević, kazao je da će, kada nađu ‘kvalitetnu’ ulicu, ona dobiti naziv po bivšem gradonačelniku Podgorice Slobu Filipoviću.

Vukčević je kazao da je postojao predlog da neka od podgoričkih ulica nosi ime bivšeg gradonačelnika Meša Šćepovića, ali je taj predlog na čekanju.

“Ne znam više nijednog bivšeg gradonačelnika Podgorice koji je predložen...Interesantan je, na primjer, Branko Lazović, koji je bio predsjednik Opštine, a ima i drugih koji su zanimljivi”, kazao je Vukčević.

"Savjet se izjasnio i rekao da Slobo Filipović treba da dobije ulicu. On je, pored toga što je bio gradonačelnik, bio predsjednik Olimpijskog komiteta i član MOK-a...Puno je uradio u sportu... Košarkaši i rukometašice su u njegovo vrijeme izašli iz anonimnosti", istakao je Vukčević

Među više od 30 bivših gradonačelnika Podgorice je i Stanko Marković, koji je bio na dužnosti predsjednika Opštine u dva mandata, od 1908. do 1915. godine, dok je Nešo Šćepović bio predsjednik od 1925. do 1940. godine. Šćepović je, prema dostupnim istorijskim podacima, svojim ličnim sredstvima pomagao sirotinju, a za vrijeme njegovog rukovođenja gradom Podgorica je dobila električnu centralu kod Morače, željezni most na Morači, zgradu carinarnice, crnogorske i podgoričke banke, škole... U toku rata do 1944. godine predsjednik Opštine je bio Miloš Vučinić, koji je, takođe, pomagao sirotinju hranom sa svog imanja na Vranjskim njivama.

Podgoricom je u dva mandata, od 1947. do 1949. i od 1952. do 1954. godine rukovodio kamenorezac, revolucionar, političar, nosilac partizanske spomenice 1941. godine Periša Vujošević, a od 1974. do 1978. godine ekonomista i političar, nosilac partizanske spomenice 1941. godine, Miro Popović...

Vukčević je istakao da su, pri odabiru imena za ulice, “išli sistemom predsjednici Crne Gore”, pa će ulicu dobiti bivši predsjednici države Filip Bajković i Veselin Đuranović. Nekadašnji predsjednik Crne Gore Blažo Jovanović već ima ulicu u gradu koja nosi njegovo ime, a po njemu je ime dobio i most na Morači, sagrađen pedestih godina prošlog vijeka.

Ulica Blaža Jovanovića se nalazi u Bloku pet i prostire se od Ulice Velimira Terzića do Ulice Meše Selimovića.

Nema podataka da li ulicu u PG imaju čelnici gradova iz drugih država

U Skupštini Glavnog grada nemaju podatke da li u Podgorici ima ulica koje nose imena bivših gradonačelnika iz drugih država.

“U evidenciji službe Skupštine i Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova Skupštine Glavnog grada ne postoje podaci da je bilo predloga da neka ulica u Podgorici nosi ime bivših gradonačelnika iz drugih država”, saopšteno je iz službe Skupštine Glavnog grada.

