Šaranović: Đukanović će okrenuti leđa EU kada za to dođe vrijeme

Antievropski diskurs koji je Milo Đukanović ispoljio u posljednjem intervjuu za RTCG, najavljujući preispitivanje odnosa ako u Briselu počnu premišljanja o proširenju i predstavljajući Evropsku uniju kao bolesnika sa kolonijalnim sindromom, predstavlja vrhunac u otvorenom govoru mržnje prema EU i samom procesu evrointegracija koji Đukanović praktikuje već duže vrijeme, ocijenio je poslanik Demokrata u Skupštini Crne Gore Danilo Šaranović..

"Sve je počelo krajem prošle godine kada je Đukanović ponašanje EU uporedio sa ponašanjem mlade nevjeste iz vremena poslije hladnog rata kada je svima bilo jasno da je ona bila jedini cilj i jedina meta. Insistirajući na metafori mlade nevjeste, Đukanović je tada dodao da EU ne radi dovoljno na atraktivnosti svoje politike, pa još ju je predstavio i kao nevjestu čiji je entuzijazam u odnosu prema partneru počeo da splašnjava. Sa ekspresivnom leksikom u karakterisanju EU, nije se ni tu zaustavio, već je nastavio da je prikazuje kao nekog ko želi da nam bude staratelj, ko ima pogrešne percepcije, koga treba učiti pameti, ko na nas gleda kao na drugorazredne ljude, ko nas tjera da sebe i svijet oko sebe gledamo kroz njegove naočare...", naveo je Šaranović.

Funkcioner Demokrata je dodao da je Đukanović izrekavši stav da danas živimo u nekim drugim okolnostima u kojima EU više nije jedini cilj i jedina meta, brzo je redefinisao po njegovom mišljenju glavni strateški cilj Crne Gore.

"Evroentuzijazam kod Đukanovića je naglo splasnuo i sada je taj cilj definisao kao dostizanje evropskog kvaliteta života, sa Evropskom unijom ili bez nje. Ne treba imati dilemu kakvom je ishodu Đukanović naklonjeniji s obzirom na to da je podsjetio da je Crna Gora cijelu svoju istoriju živjela izvan EU. Ne treba zaboraviti ni to da Đukanović u tom talasu antievropskog diskursa nije propustio da primijeti ni to da se artikulišu alternative u obliku Rusije, Kine, Turske, SAD-a. Sve nabrojane stavove treba smatrati relevantnim za ideologiju koja se krije u njihovoj osnovi. Čemu sve te banalizacije ideje o evrointegracijskom procesu Crne Gore?"

Šaranović ističe da Đukanović "nastoji da negativan konstrukt o EU učini preovlađujućim kako bi svoje biračko tijelo pripremio za još jedan obrt".

"Okretanje leđa EU kada za to dođe vrijeme, a to je momenat kada EU zatraži mjerljive rezultate u okviru poglavlja 23 i 24 – temeljna prava, vladavina prava i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Tada bi sve ove negativne predstave koje sada Đukanović stvara o EU trebalo da posluže kao opravdanje njegovog političkog čina udaljavanja od EU i pojačavanja granica između nje i Crne Gore. Otuda je na vrijeme krenuo sa produbljivanjem prepreka na tom putu i nastojanjem da i kod građana Crne Gore pojača evroskepticizam. Invocirajući alternative kao što su Rusija, Kina, Turska ili SAD, Đukanović kao da poručuje: "Evo me, ja sam tu, spreman da se odreknem evropskog puta Crne Gore ako se na vidiku ukaže partner spreman da progleda kroz prste meni, mojoj braći, kumovima i prijateljima jer sam, kao i uvijek, spremniji da udarim na budućnost Crne Gore, njenih građana i svih sljedećih generacija nego li da udarim na sebe i svoje najbliže okruženje“. To bi, u jednoj rečenici, bila sva Đukanovićeva ideologija. Međutim, uvjereni smo da mu takav naum kod građana Crne Gore ovog puta neće proći jer ne vjerujemo da je bilo ko među nama samodestruktivan u tolikoj mjeri da bi više mario za sudbinu porodice Đukanović nego li za sudbinu države Crne Gore i svih njenih građana", zaključio je Šaranović.

