Šaranović: Podgorica će dobiti tramvajsku liniju i nove autobuse

Podgorica će nakon 27. maja dobiti nove, klimatizovane, bezbjedne i prilagođene autobuse gradskog prevoza, koji neće zagađivati životnu sredinu i koje će građani sa zadovoljstvom koristiti, poručio je Danilo Šaranović, kandidat koalicije "Podgorica za 21. vijek" za odboranika u SO Glavnog grada.

Takođe, nakon što Studija izvodiljivosti to potvrdi, ističe on, Podgorica će dobiti prvu tramvajsku liniju koja će spojiti Tološe sa Starim aerodromom i Konikom.

Foto: Koalicija za 21. vijek

Poražavajuća je činjenica, smatra on, da je Podgorica jedan od rijetkih, ako ne i jedini glavni grad u Evropi, koji nema organizovan gradski prevoz kroz privredno društvo čiji je osnivač lokalna samouprava.

"Da li se odlazeća i nesposobna vlast ikada zapitala - da li je uopšte moguće govoriti o turizmu u gradu koji nema adekvatan gradski prevoz? U prilog tome da su Podgoričanke i Podgoričani prinuđeni da se voze, najblaže rečeno, neadekvatnim prevozom, govori i činjenica da su autobusi stari čak i do 37 godina. Kao takvi, sigurno niijesu prilagođeni potrebama građana, ekološki prihvatljivi i bezbjedni. Otuda ne čudi što građani javni prevoz koriste samo kad je to zaista neophodno. Kao što smo isticali više puta do sada, ljudi za 21. vijek su usredsrijeđeni na stvaranje održivog i efikasnog saobraćajnog sistema – održavanje postojećih puteva, njihovu modernizaciju, ali i izgradnju novih", kazao je Šaranović.

On je kazao da će ta koalicija, u slučaju pobjede na izborima, u prvoj fazi zamijeniti polovinu najstarijih vozila, uz rekonstrukciju postojeće infrastrukture i izgradnju novih koridora biciklističkih staza.

"Takođe, nakon što Studija izvodljivosti to potvrdi, Podgorica će dobiti prvu tramvajsku liniju koja će spojiti Tološe sa Starim aerodromom i Konikom. Našim idejnim rješenjem predlažemo da prva tramvajska linija u Glavnom gradu saobraća bulevarima Mihaila Lalića, Svetog Petra Cetinjskog, V proleterske i Pera Ćetkovića. Video prikaz ovog projekta sačinio je arhitekta i poslanik Demokrata, Dženan Kolić", ističe Šaranović.

On je kazao da koalicija "Podgorica za 21. vijek" želi grad sa raznovrsnim, adekvatnim i modernim gradskim prevozom.

"Uz to, na ovaj način smanjićemo zagađenje životne sredine, jer tramvaj, za razliku od motora sa unutrašnjim sagorijevanjem, ne proizvodi štetna isparenja i suštinski predstavlja ekološku liniju gradskog prevoza. Istovremeno, na ovaj način će se umnogome olakšati život građanima Glavnog grada. Ljepša, čistija i zelenija Podgorica je potreba svakog njenog građanina", zaključuje Šaranović.

