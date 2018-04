Sardanja Herceg Novog i Banjaluke u oblasti turizma

Turistička organizacija Herceg Novi (TO HN) u cilju uzejamne promocije, ugovorila je saradnju sa Turističkom organizacijom Banjaluke .

Saradnja je ozvaničena prilikom predstavljanja hercegnovske ponude u Banjaluci na glavnom gradskom trgu gdje su predstavnici TO HN na specijalizovanom štandu dijelili propagandni materijal - opšte brošure o gradu, kao i pojedinačne cjenovnike u svim vrstama smještajnih kapaciteta u gradu.

“U skladu sa dogovorom o saradnji, domaćini su obezbjedili medijsku pokrivenost predstavljanja koje je realizovala TO HN, kao i susrete sa tamošnjim turističkim agencijama, a osim toga bilo je i ogromno interesovanje individualnih posjetilaca. Uz to, a kao dio ideje cijelog projekta o saradnji, TO HN je obavijestila i hercegnovsku turističku privredu o ovoj incijativi pozivajući sve zainteresovane koji žele da nekog od sljedećih vikenda predstave svoju ponudu u Banjaluci”, saopšteno je iz TO HN.

Sljedeća posjeta zakazana je za 12. i 13. maj, kada će se sa svojom ponudom na glavnom gradskom trgu u Banjaluci predstaviti hercegnovska agencija Trend travel.

Iz TO pozivaju “sve subjekte turističke privrede Herceg Novog ukoliko žele da se se prijaviti sa naznakom kojeg vikenda žele da se predstave, a oni će im obezbjediti štand, brendiranje i medijsku pokrivenost”.

