Saslušanja šefova bezbjednosnih službi farsa, šta su dosad čekali

“Ako se kontrolno saslušanje zakazuje samo da bi završilo zaključkom da se državni organi ohrabruju da nastave sa istragom, ono je bespotrebno i samo reda radi. Umjesto toga, neophodna je temeljna analiza dosadašnjih propusta u istragama napada na novinare sa spiskom predloga za promjene, zakonske, kadrovske, tehničke...”, rekla je Dina Bajramspahić, istraživačica NVO “Intituta za alternativa”, koji prati nadzor nad bezbjednosnim sektorom.

Bajramspahić Foto: Savo Prelević

Skupštinski Odbor za odbranu i bezbjednost juče je zakazao kontrolno saslušanje na kome njegovi članovi treba da propitaju čelnike Državnog tužilaštva, Agencije za nacionalnu bezbjednost i MUP-a/Uprave pollicije o tome dokle se stiglo sa istragom ranjavanja novinarke “Vijesti” Olivere Lakić. Sjednica će biti održana nakon što dobiju izvještaje, a zahtjevi za informacijama trebalo je juče da budu upućeni tim državnim organima.

Predsjednik i članovi Odbora Obrad Mišo Stanišić i Miodrag Vuletić iz DPS-a i Mićo Orlandić rekli su juče da pucanj u Lakić “nije samo pucanj u čovjeka, već na slobodno i nezavisno novinarstvo i na državu”.

Stanišić je rekao da su razlog kontrolnog saslušanja “aktuelna dešavanja u Crnoj Gori, posebno ranjavanje novinarke, koji kod građana izazivaju zabrinutost”.

Stanišić

“Lakić je dama od najvećeg ugleda u novinarstvu Crne Gore, žena posvećena istraživačkom novinarstvu... Treba da uputimo jasnu poruku da istražni organi, ako je ikako moguće, savjesnije i prilježnije rade na otrkivanju ovog napada,” rekao je Orlandić, bivši šef resora Javne bezbjednosti MUP-a u vrijeme ubistva urednika lista “Dan” Duška Jovanovića 2004...

To ubistvo još nije riješeno i vodi se kao jedan od desetina slučajeva napada na novinare. Krajem mjeseca zastarijeva i napad na novinara Mladena Stojovića, istraga pokušaja ubistva Tufika Softića zatvorena je zbog nedostatka dokaza, druga će ubrzo zastariti, nijesu do kraja istraženi ni prethodni slučajevi napada i prijetnji Lakić, prebijanja Željka Ivanovića,paljenja vozila “Vijesti”, postavljanje eksploziva ispred prozora glavnog urednika... Zajedničko većini njih, kako su ranije rekle i same žrtve, je što ukazuju na spregu pojedinaca iz bezbjednosnih struktura i organizovanog kriminala.

“Odbor je farsa. Samo zahvaljujući pritisku EU i drugih, pokušaj ubistva Olivere Lakić doveo je do jalove sjednice Odbora. Jalove zato što je trebalo odmah da se održi, a ne tek nakon dobijanja izvještaja.

Da ne bi slučaj Olivere Lakić bio još jedan obračun klanova preko institucija ili razlog novog kompromisa među njima, sjednica Odbora treba da bude javna. Na njoj bi DF učestvovao”, rekao je član

Predsjedništva Fronta i bivši član Odbora za bezbjednost Predrag Bulatović, navodeći da je DF zatražio da sjednica bude otvorena za medije.

Bulatović Foto: Boris Pejović

Premijer Duško Marković rekao je petak u Tivtu nakon razgovora sa komesarom EU za proširenje Johanesom Hanom, da će ako se ne nađe nalogodavac i izvršioci napada na Lakić, tražiti odgovornost čelnika bezbjednosnih službi koje su pod ingerencijom Vlade, a javno insistirati i za one koji to nijesu, aludirajući na tužilaštvo.

Marković i Han Foto: Twitter.com

Prethodno je Han posjedio redakciju “Vijesti” i razgovarao sa Lakić, kada je rekao da napad na novinarku predstavlja i napad na reputaciju države. “Uvjeravam vas da neću prestati da govorim o ovome… Ovaj slučaj stoji na vrhu naše agende u odnosu sa Crnom Gorom… Niko nas ne može uvjeriti da je situacija dobra, ukoliko to nije tako. Gledamo suštinu i gledamo listu postignutih rezultata”, kazao je Kan, koji je nagovijestio mogućnost aktiviranja klauzule balansa:

“Mi pratimo mjerljive rezultate kada se radi o istragama korupcije i istragama napada na novinare, i rekli smo – ako nema rezultata, uvijek postoji mogućnost da se aktivira klauzula balansa”.

Odbor za bezbjednost će se na sjednici, čiji termin još nije određen, baviti u ukupnim bezbjednosnim prilikama u državi. Njegovi članovi su iz DPS i SD jer opozicija bojkotuje rad Skupštine.

Sektor bezbjednosti vode poslušnici

“Sa kontrolnim saslušanjem najodgovornijih funkcionera iz oblasti bezbjednosti i Državnog tužilaštva pred Odborom za bezbjednost i odbranu kasni se najmanje dvije godine. Zato se, pored ostalog, bezbjednosni problemi u Crnoj Gori više usložnjavaju nego rješavaju. Najava kontrolnog saslušanja koje je zakazao Odbor ne uliva nimalo nade da će donijeti boljitak. Ovo prvenstveno iz razloga što sve ključne pozicije u vlasti i u bezbjednosnom sektoru Crne Gore kontrolišu dvije iste osobe - Milo Đukanović i Duško Marković. A upravo su te dvije osobe ponajviše zainteresovane u Crnoj Gori, iz ličnih razloga i zbog ličnih pozicija, da se u sektoru bezbjednosti stvari ne mijenjaju nabolje, kao i da sektor bezbjednosti ne vode profesionalci, već njihovi poslušnici”, prokomentarisao je bivši član Odbora za bezbjednost Velizar Kaluđerović, sada član Predsjedništva Demokrata.

Kaluđerović Foto: Savo Prelević

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)