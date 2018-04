Savjet RTCG-a dijeli Sekulićevo mišljenje

Savjet Radio-televizije Crne Gore (RTCG) podijelio je danas medijima pismo člana tog tijela Gorana Sekolovića u kojem traži odgovornost generalne direktorice Andrijane Kadija i menadžmenta.

“RTCG ne mogu voditi oni koji su stali na pozicije one političke opozicije koja nije opozicija vlasti već crnogorskoj suverenoj državi i svim njenim osnovnim atributima. Time su i generalna direktorica RTCG i menadžment TVCG postali opozicija crnogorskoj suverenoj državi, a to je apsolutno nepripadno Javnom servisu i nužno ima za konsekvence neprofesionalnost, neetičko i neobjektivno izvještavanje i informisanje građana. Zbog te činjenice, i nijedne druge, nužno je pozvati na odgovornost generalnu direktoricu RTCG i menadžment TVCG”, piše u Sekulovićevom pismu povodom izvještavanja TVCG sa martovske sjednice Savjeta.

Predsjednik Savjeta Ivan Jovetić nije želio da komentariše pismo, pa ostaje nejasno da li je Sekulovićev stav ujedno i stav Savjeta, s obzirom da je proslijeđeno sa zvanične adrese tog tijela.

Sekulović je na poslednjoj sjednici optužio Kadiju I direktora TVCG Vladana Mićunovića da vode “specijalni rat” protiv države.

Njegovo pismo prenosimo u sjelosti:

“Pošto sam kao član Komisije za predstavke i prigovore slušalaca i gledalaca na sjednici Komisije iznio svoje mišljenje da je napravljeno grubo kršenje profesionalnih standarda po ovom pitanju i glasao za takav stav Komisije, odnosno da se prigovor usvoji, još u toku same sjednice Komisije iz odgovarajućih službi RTCG je donešen odgovarajući akt sa konkretnom sadržinom u vezi stava Komisije. Naime, rečeno je da, uvijek u dosadašnjem radu Komisije (ja sam kao novi član Savjeta i Komisije bio prvi put na sjednici) na kraju se usvaja – ako Komisija usvoji da je neki prigovor opravdan – i obrazlaže stav Komisije u odgovarajućem formalnom obrascu, i to ne samo što se tiče forme već i sadržine. Tako da sam načelno dao saglasnost na sadržinu preporuke Savjetu jer je rečeno da to uvijek ide tako, tj. u tom obliku i u toj sadržini, a da se na sljedećoj sjednici Savjeta dalje vodi rasprava. Mada sam i tom prilikom komentarisao da formulacija u okviru preporuke pokazuje da se obično u tim prilikama okrive neposredni izvršioci, operativni urednici i novinari, a ne oni glavni i odgovorni, koji su i kreirali tu cjelokupnu zloupotrebu i nedopustivu manipulaciju sa javnom riječju i sa interesima i pravom građana da imaju objektivan i nepristrasan Javni servis, ne ni Vladin ni opozicioni već upravo njihov. Zato i nijesam reagovao ni na sjednici Komisije ni na elektronskoj sjednici Savjeta (jer sam shvatio da će se na sljedećoj sjednici Savjeta dalje voditi rasprava), na formulaciju koja je sasvim naravno nedostatna i manjkava, naime da se kršenje profesionalnog standarda odnosi na „uravnoteženost izvještavanja“, jer iz prije svega akata same RTCG se vidi da nije samo to u pitanju već da je riječ o mnogo ozbiljnijim stvarima i da su napravljeni neuporedivo teži i ozbiljniji prekršaji i manipulativni postupci.

Dalje, kako da bude validan stav 2 iz preporuke, naime da se „direktoru RTCG sugeriše da se preduzmu odgovarajuće mjere prema onim urednicima i voditeljima/kama koje ne slijede profesionalne principe i standarde kao i preporuke samog uređivačkog tima“, kada upravo on i generalna direktorica ne slijede profesionalne principe i standarde?! „Oni urednici i voditelji/ke“ su odlično slijedili „profesionalne principe i standarde“, tj. zahtjeve generalne direktorice i menadžmenta TVCG, samo što u ovom slučaju su to bili neprofesionalni principi i standardi.

Jasno je ko treba da odgovara za sve ovo. To su generalna direktorica i menadžment TVCG. Tražiti od direktora RTCG, tj. da mu se sugeriše da se preduzmu odgovarajuće mjere prema onim urednicima i voditeljima/kama koje ne slijede profesionalne principe i standarde, a on ih prvi ne samo da ne slijedi, već je njima apsolutno protivnu, odnosno neprofesionalnu medijsku praksu i iskreirao, i ustanovio, i dao da se primijeni i primjenjuje i dalje, uporno i stalno, pravi je autogol ovog organa na koji mi nemamo pravo, već sasvim suprotno, imamo obavezu da čuvamo dignitet i dostojanstvo Savjeta koji ima odgovornu društvenu ulogu datu od najvišeg državnog organa ove zemlje u ovom nesumnjivo izuzetno važnom nacionalnom medijskom subjektu, u okviru koga moramo čuvati i dignitet i dostojanstvo svakog zaposlenog i njihovo profesionalno i moralno biće što nećemo moći niti uspjeti ako već u startu ne sačuvamo svoje sopstveno dostojanstvo ali i dostojanstvo onih koji krše osnovne etičke i profesionalne norme i ove ugledne medijske kuće i novinarstva u cjelini. Mi moramo odbraniti profesionalnu i etičku čast RTCG od politikantskog i neprofesionalnog pokušaja zatiranja njegove osnovne funkcije javnog, građanskog servisa od strane trenutnog njegovog menadžmenta, i na nivou kuće i u okviru TVCG.

Ostati na formulaciji da se direktoru RTCG sugeriše da se preduzmu odgovarajuće mjere…, itd., potpuno je bespredmetno i apsurdno, tj. iluzorno je očekivati da to ima ikakvog smisla i mogućeg efekta, jednom riječju, potpuno obesmišljava i rad Komisije i rad Savjeta, dovodi u pitanje njegovo dostojanstvo i njegov razumni osnov, te destruira građanski, medijski, društveni, profesionalni i etički razlog i našeg kao članova i postojanja Savjeta u cjelini kao jedne izuzetno važne društvene i državne, javne, medijske i građanske nacionalne institucije i upravljačkog tijela.

Dakle, s obzirom na karakter i sadržaj odgovora i reagovanja menadžmenta TVCG na prigovor u ovom slučaju jedne od političkih stranaka, DPS-a (a mogla je biti bilo koja druga politička stranka, pojedinac ili društveni subjekt, odnosno organizacija ili institucija), potpuno je deplasirana, apsurdna i unaprijed osuđena na apsolutno neprimjenjivanje i mrtvo slovo na papiru, tj. čistu formalnost i neobavezivanje nikoga, preporuka Komisije za predstavke i prigovore slušalaca i gledalaca Savjetu RTCG da „direktoru RTCG sugeriše da se preduzmu odgovarajuće mjere prema onim urednicima i voditeljima/kama koje ne slijede profesionalne principe i standarde kao i preporuke samog uređivačkog tima.“ Odgovor i reagovanje menadžmenta TVCG u konkretnom slučaju podržala je i generalna direktorica RTCG, jer da nije tako ona bi to u međuvremenu javno saopštila, distancirala se i izuzela iz takvog odgovora menadžmenta TVCG, što znači da su naravno i sasvim logično, jasno i tako očigledno, upravo oni, dakle, generalna direktorica RTCG i menadžment TVCG, pomenuto izvještavanje sa sjednice Savjeta RTCG u više navrata i u okviru različitih emisija u danu kada je održana sjednica Savjeta, kreirali i uredili onako kako su htjeli i kako je sve i emitovano, pa to odmah traži utvrđivanje njihove odgovornosti – dakle, nemoguće je da Savjet pređe danas na ovoj sjednici preko svega ovoga kao da se ništa nije desilo.

Naime, kako bi mi u ovom sadašnjem sastavu mogli da nastavimo da radimo a da u tom našem radu imamo apsolutno negativan odnos generalne direktorice RTCG i menadžmenta TVCG o našem izboru u Savjetu i o promjeni dosadašnjeg njegovog predsjednika i izboru novog. To je pitanje našeg dostojanstva, moralnog i profesionalnog, ljudskog i građanskog habitusa i integriteta, dostojanstva i etičkog uvažavanja i nas samih i svih naših kolega u Savjetu, ali i generalne direktorice RTCG i menadžmenta TVCG, budući da se ne samo moramo braniti i čuvati od njihovih zlobnih i ničim osnovanih napada, necivilizovanih i neetičkih medijskih zloupotreba funkcija na kojima se trenutno nalaze da neosnovano i neistinito prikazuju događaje, procese i ljude, već da moramo čuvati i njih same od njih samih, jer je zaista licemjerno i kukavički, podlo i sasvim neiskreno da poslije takvih javno saopštenih izjava oni dalje namjeravaju da ostanu na svojim funkcijama i da „rade“ i „sarađuju“ sa Savjetom.

Ako oni sami ne žele da povuku i podnesu konsekvence takvog njihovog, sasvim legitimnog stava iako vrlo štetnog po javne interese RTCG i crnogorskog ukupnog društva, odnosno svih građana, onda Savjet mora reagovati i saopštiti jasno i odlučno koje su konsekvence takvog njihovog ponašanja i postaviti pitanje njihove odgovornosti i povjerenja da i dalje vrše odgovorne dužnosti u RTCG. Izbor novog predsjednika Savjeta i ujedno rad novih članova, tj. konstituisanje Savjeta prikazati na način na koji je to urađeno od strane TVCG, ne može ostati a da ne bude na pravi način viđeno i sankcionisano. To stoga što je zaista izvještavanje – i to ne samo u dijelu na koje je reagovano, već u cjelini, budući da je inače dato u različitim formama i prilikama, tj. u različitim emisijama u danu kada je bila sjednica (čak i tokom same sjednice, u informativnim emisijama i u specijalnoj emisiji) – bilo skandalozno, navijačko, neprofesionalno, neetičko, neobjektivno, neevropsko, nedopustivo i čak i kriminalno budući da je od Javnog servisa napravljen posve i čisti privatni medij čime je zloupotrijebljena od društva povjerena i izabrana rukovodna radna pozicija, javna funkcija i profesija, te se onemogućilo gledaocima, javnosti i građanima da saznaju stvarni tok rasprave. Kao građanin ove zemlje i države čije su me NVO za ljudska prava kandidovale a njen najviši politički i državni organ izabrao za člana Savjeta RTCG, ne mogu se pomiriti sa time da generalna direktorica RTCG i menadžment TVCG uskraćuju najosnovnija ljudska i građanska prava stanovništvu Crne Gore da budu objektivno, istinito i nepristrasno informisani. Dužnost mi je i obaveza da ukažem na to, protestujem i tražim odgovornost. To i činim. RTCG ne mogu voditi oni koji su stali na pozicije one političke opozicije koja nije opozicija vlasti već crnogorskoj suverenoj državi i svim njenim osnovnim atributima. Time su i generalna direktorica RTCG i menadžment TVCG postali opozicija crnogorskoj suverenoj državi, a to je apsolutno nepripadno Javnom servisu i nužno ima za konsekvence neprofesionalnost, neetičko i neobjektivno izvještavanje i informisanje građana. Zbog te činjenice, i nijedne druge, nužno je pozvati na odgovornost generalnu direktoricu RTCG i menadžment TVCG.”

