Šćekić: Odgovaran odnos prema onima koji su za nas najznačajnijii, a to su djeca

Opština Berane obezbijedila je nove komplete udžbenika za sve osnovce sa teritorije opštine i na taj način pokazala da je ulaganje u obrazovanje jedan od prioriteta lokalne samouprave, kazao je predsjednik opštine Dragoslav Šćekić uručujući knjige prvacima u O.Š. "Vukašin Radunović".

"Mi već pet godina dajemo besplatne udžbenike, stvorili smo već neki kontinuitet. Budžetom obezbjeđujemo sredstva za nabavku udžbenika,smatramo da je to odgovaran odnos prema onima koji su za nas najznačajniji, a to su djeca. Očekujem da će broj djece koja idu u školu uvećavati, jer je to jedini pravi uspjeh za ovaj grad. Ove godine je upisano preko 300 učenika, taj broj se svake godine uvećava. Nadamo se da ćemo kroz socijalni program za majke sa troje i više djece obezbijediti značajna sredstva da pomognemo ljude u seoskom području. Na taj način nastojimo da popravimo natalitet i da ohrabrimo ljude da ostanu na selu", dodao je Šćekić.

Direktor Osnovne škole "Vukašin Radunović", Milutin Golubović rekao je da je ulaganje u djecu i njihovo obrazovanje prava investicija koja se višestruko isplati.

"Ulaganje u djecu je prava investicija, ne može biti promašeno jer će se dobro vratiti. Vidjeli smo da je ove godine upisano dosta djece, moja želja je da ih bude još više. Zahvaljujem se predsjedniku opštine Dragoslavu Šćekiću na donaciji udžbenika, ali i ministartvu zdravlja i socijalnog staranja koji obezbjeđuju udžbenike za djecu iz porodica korisnika materijalnog obezbjeđenja” dodao je Golubović.

Obezbjeđivanjem besplatnih udžbenika Opština Berane značajno je pomogla roditeljima, naročito onima koji imaju više djece koja idu u osnovnu školu, smatra Milica Čantrić majka đaka prvaka.

“Pored toga što su djeca danas uzbuđena, uzbuđenje je veliko i kod nas njihovih roditelja. Moj sin Miloje polazi u prvi razred, to je veliki uspjeh. Zahvalila bih se opštini jer su nam obezbijedili besplatne udžbenike, smatram da je to veliki korak i pomoć roditeljima. Ima roditelja koji imaju više djece, teško je opremiti i poslati ih u školu, zato je ova pomoć jako važna. Zahvalila bih se i direktoru škole i učiteljicama na ovakvom prijemu", kazala je ona

Uzbuđeni mališani, srećni zbog polaska u školu, stidljivo su govorili o svojim očekivanjima i obavezama koje im škola donosi, neki su ozbiljno shvatili školu, dok druge ipak raduje druženje sa drugarima.

"Danas polazim u školu, dosta je drugara koje već znam. Očekujem svašta nešto. Najviše da učim, ali mislim da će biti zabavno", kazala je petogodišnja Kalina Božović.

"Danas sam došao u školu, jer sam upisao prvi razred. Ima puno drugara, sigurno ćemo se puno družiti", kazao je Petar Jašović.

O.Š. "Vukašin Radunović" ove godine, upisalo je oko 70 prvaka koji će nastavu pohađati u matičnoj i područnim odjeljenjima škole na Buču, Vinickoj i Lušcu.

Rekordan broj polaznika u vrtiiću "Radmila Nedić"

Beranski vrtić "Radmila Nedić" ove godine bilježi rekordan broj polaznika. Do ovog trenutka, prema riječima direktora Jovana Komatine, upisano je 720 mališana, 516 u centralnom vrtiću i 204 djeteta u pet vaspitnih i četiri interaktivne grupe na prigradskom i seoskom području.

Vrtić "Radmila Nedić" Foto: Tufik Softić

"U centralnom vrtiću postoji 16 vaspitnih grupa, od kojih su pet jasličnih, a ostale su za uzrast od tri do šest godina. Pored toga, šest vaspitnih grupa radi na prigradskom i seoskom području i to u OŠ "Radomir Mitrović", školi u Donjoj Ržanici, područnom odjeljenju OŠ "Vuk Karadžić" u Docu, na Polici, u Budimlji i Petnjici. Postoje i četiri interaktivne grupe koje mališani pohađaju jednom nedeljno po dva sata", kazao je Komatina naglasivši da je boravak djece u vaspitnim i interaktivnim grupama besplatan.

Ove godine otvorena je i nova vaspitna grupa u Budimlji koja upisuje 25 polaznika od tri do šest godina.

"Vaspitna grupa će biti smještena u prostorijama Doma u Budimlji u čemu nam je pomogao predsjednik ove MZ Milan Mojašević. Prostor, koji je bio ruiniran, biće sređen do ponedeljka i spreman da primi djecu. Obezbijeđena je i montažna Baraka u naselju Riversajd gdje će djeca RE populacije boraviti dva sata nedjeljno, a radiće se na tome da od sljedeće godine to bude cjelodnevni boravak", kazao je Komatina.

On je naglasio da je Beranama potreban još jedan vrtić koji bi se nalazio na nekoj drugoj lokaciji u gradu i koji bi mogao da rastereti postojeće smještajne kapacitete.

"Pored novina u organizaciji nastave, radi se i na adaptaciji i rekonstrukciji objekta Javne predškolske ustanove u Beranama. Sredstvima koje su partnerski obezbijedili Američka ambasada u Crnoj Gori i Ministarstvo prosvjete za desetak dana će početi radovi na rekonstrukciji krova zgrade i mijenjanju stolarije, a vrtić je sopstvenim sredstvima rekonstruisao ulaz u zgradu", istakao je Komatina.

