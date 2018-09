Šćurica: Aerodromima treba ulaganje, ali je bolje da ostanu državni

Država ne treba koncesionara, nego treba omogućiti usmjeravanje visokog profita aerodroma u izgradnju infrastrukture, nabavku opreme za savremenije i jeftinije poslovanje, dok menadžment Aerodroma Crne Gore mora poraditi na povećanju prihoda koji se sada neopravdano ne naplaćuju, kao i na većoj količini usluga koje se pružaju kako kompanijama, tako i putnicima, naveo je hrvatski analitičar civilnog vazduhoplovstva Alen Šćurica u autorskom tekstu za specijalizovani portal o vazduhoplovstvu tangosix.rs.

On navodi podatke uprave Aerodroma Crne Gore da je operativna dobit (EBIT) je povećana sa 3,1 milion u 2012. povećana na 13,5 miliona u 2017, kao i da je ova kompanija državi u proteklih 15 godina po svim osnovama uplatila preko 150 miliona. “Prema sadašnjem poslovanju država može računati na čak 20 miliona eura svake godine ili 500 miliona u idućih 25 godina. No, uz neupitan rast prometa i prihoda i ova bi brojka trebala biti i značajno veća”, napisao je Šćurica.

On je naveo da bi dobit bila i veća da Aerodromi nijesu pomagali “Montenegro erlajns”, prema odlukama Vlade, “što eventulani koncesionar sigurno neće činiti”.

“Javnosti je poznato da sam ja protivnik koncesija za aerodrome koji su profitabilni i mogu se razvijati vlastitim sredstvima. A to Aerodromi Crne Gore svakako jesu. Jedna od floskula vezanih uz koncesije koja se kao mantra spominje u Crnoj Gori je da koncesionari imaju veći rast prometa od onih koji su u državnom vlasništvu. Istina je zapravo potpuno drugačija”, kazao je Šćurica navodeći da šest aerodroma u okruženju sa najvećim rastom prometa u 2017. nijesu pod koncesijom, kao i da u većini država EU sve ili većinu aerodroma vodi država.

On navodi da zagovornici koncesije iznose argumente da aerodromi hitno trebaju ulaganja u infrastrukturu oba aerodroma.

“I u pravu su. Tivatski aerodrom je puno premalen i ostao u prošlom vijeku. Podgorički aerodrom, takođe, ima manjak kapaciteta, a iskreno, više izgleda kao fabrička hala nego kao aerodrom. Uz to sve je tijesno, a objekti unutar aerodroma su puno premaleni, posebno bodiček i duty free. I tu treba ozbiljnih ulaganja. No, ta ulaganja aerodromi mogu podnijeti iz sadašnjeg profita. Ako se još i ne pretjera, te se investicije naprave racionalno, u fazama i bez usputnih namirivanja šire i dalje rodbine, to je svakako lako finansijski, pa i organizacijski izvesti”, kazao je Šćurica.

Foto: Siniša Luković

On je naveo i da oba aerodroma ne prate savremene trendove u neletačkim prihodima.

“Od banalnog parkiranja ispred terminala koji je ovdje još stihijski i slobodan (umjesto da se limitira na 10 minuta i potom ozbiljno naplaćuje), pa do niza mogućnosti naplata usluga kojih trenutno nema. No, uprava je sa ovim upoznata i to je nešto što može i želi otkloniti, te uprihoditi bitno više novaca u budućnosti”, naveo je analitičar.

On je napisao da oba crnogorska aerodroma imaju 630 stalno zaposlenih radnika i 310 honoraraca, dok aerodrom Dubrovnik sa značajno većim prometom ima 394 stalno zaposlena i 290 honoraraca.

“Kritičari ove brojke zaboravljaju da Aerodromi Crne Gore opslužuju dva aerodroma. Neke službe jednostavno se moraju duplirati jer ih oba aerodroma moraju imati. Tako Dubrovnik može proći sa jednom ekipom vatrogasaca određene kategorije (minimalno propisani broj vatrogasaca za kategoriju), dok Aerodromi Crne Gore moraju imati dupli broj vatrogasaca, jednake ekipe kao i Dubrovnik, ali dvije na dvije lokacije. Niz službi se mora duplirati, a što ne bi bilo potrebno da kompanija posluje na samo jednoj lokaciji. Konačno, usporedivši operacije Dubrovnika i Aerodroma Crne Gore vidljivo je da crnogorci niz operacija izvode ručno, uz potrebu za većim brojem ljudi, zbog nedostatka automatizirane opreme i strojeva. Evenutalni koncesionar djelomično će moći smanjiti broj radnika, uvođenjem kvalitetnijih automatiziranih strojeva i savremenijim operacijskim trendovima, no, ipak, brojku neće ni izbliza moći smanjiti na razinu one dubrovačke, radi hendikepa dva aerodroma”, naveo je Šćurica.

On podsjeća da su oba aerodroma 2003. godine prešla iz vlasništva JAT-a na Aerodrome Crne Gore, od kada se broj putnika utrostručio. TIvat je 2003. godine imao 301 hiljadu putnika a prošle godine 1,1 milion, dok je podgorički povećao promet sa 303 hiljade na 1,05 miliona.

Većina turista dolazi avionima, put i željeznica su katastrofalni

Da turizam u Crnoj Gori zavisi od uspješnosti vazdušnog prevoza, Šćurica potkrepljuje podacima da aerodromi u Hrvatskoj imaju 9,5 miliiona putnika na 18,5 miliona turista, a Crna Gora 2,2 miliona putnika na dva miliona turista.

“Drumska povezanost Crne Gore sa okruženjem i dalje prema Evropi je vrlo loša, zapravo, realno katastrofalna. I pri tom nije to samo velika udaljenost Crne Gore od središnje Europe, već loša putna infrastruktura, nedostatak povezanosti autoputevima, čak i brzim cestama, kao i duga čekanja na granici u top sezoni. Iskreno, u ovom momentu čak i od središnje Europe udaljenija Grčka je bolje povezana putnom infrastrukturom nego Crna Gora, tj. do nje se brže stiže nego do Crne Gore”, kazao je Šćurica, navodeći da su drugi oblici prevoza poput željezničkog i brodskog u još gorem stanju i da je država zavisna od toga ko i kako upravljanja aerodromima.

“4K želi ‘Montenegro erlajnz’, to može biti i opasno”

Šćurica očekuje da će investicioni fond “4K”, povezan sa njemačkom “Lufthanzom”, preuzeti “Montenegro erlajns”, kao što je preuzeo slovenačku Adriu, a da će zatim uzeti i “Kroaciju” pa “možda čak i Air Serbiju”.

“Potom će od tih kompanija napraviti jednu kompaniju. Kada se proanalizira posljednja izjava ministra saobraćaja Osmana Nurkovića, jasno je da je neoprezno opisao upravo “4K” kao mogućeg partnera. Veliki investitor, kaže ministar (nažalost ministar ovdje nije u pravu, no sa njegove pozicije ‘4K’ možda i izgleda veliko) koji već ima jednu avio-kompaniju”, napisao će Šćurica.

Foto: Boris Pejović

On, međutim, poziva na oprez, jer je “4K” u nekim slučajevima preuzimao kompanije pa zatim otpuštao sve radnika a njene avione i linije utapao u druge svoje kompanije.

“Moto ‘4K’ je ‘We fix it’. I da, ‘4K’ ima ideju jeftino preuzeti kompaniju, pa u nju dovesti strani manadžment, očistiti je, stabilizirati poslovanje, prikazati rast i potom je prodati za daleko više novaca nego je u kompaniju uloženo. No, ako u tome ne uspije ‘4K’ bez i najmanje grižnje savjesti proglasi bankrot kompanije, otpusti radnike i rasproda imovinu”, kazao je Šćurica.

