SD: Aerodromi mogu sami da uzmu kredit i da za 25 godina ostvare profit od preko milijardu eura

Aerodromi Crne Gore mogu sami da uzmu kredit, investiraju preko 100 miliona eura na oba aerodroma i da u narednih 25 godina ostvare neto profit od 400 miliona do preko milijardu eura, od čega bi se direktno u državni budžet, samo po osnovu izdvajanja iz neto profita Aerodroma Crne Gore, slilo od 300 do preko 700 miliona, od poreza na dobit od 40 do 100 miliona eura, i još oko 100 miliona eura na druge poreze, doprinose i razne takse, saopštile su Socijaldemokrate Crne Gore.

Premijer Duško Marković danas je kazao da Crna Gora ne prodaje aerodrome, već ih valorizuje putem koncesije, "jer je to nesumnjivi benefit za državu i njenu ekonomiju".

"Socijaldemokrate žele da, prije svega, opet ukažu na uočene nezakonitosti i nepreciznosti u koncesionim dokumentima koje je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva ponudilo na javnu raspravu i to po više osnova. Valjda je svima jasno da se ponuđena koncesiona dokumenta baziraju na površnoj ekonomskoj analizi koja u ključnim segmentima nije dostupna građanima, a u čijoj je osnovi da je ponuđeni koncesioni model bolji u odnosu da država u narednih 25 godina ne radi ništa. Dodatno, očigledno je da ponuđeni model limitira razvoj ostalih aerodroma, nema jasnu strukturu predviđenih investicija i strategiju daljeg razvoja dostupnosti Crne Gore kao turističke destinacije, ne štiti prava radnika i da će vjerovatno dovesti do gašenja nacionalnog avioprevoznika", navodi se u saopštenju SD.

Dodaju i da začuđuje krilatica o aerodromima kao uskom grlu u crnogorskoj ekonomiji.

"Aerodromi Crne Gore postižu rekordne rezultate mjerene brojem putnika i nivoom bruto dobiti koja je samo prethodne godine (uz sve povoljnosti koje se daju Montenegro airlines-u) iznosila preko 5 miliona eura, a u prvih šest mjeseci ove godine veća je za četvrtinu u odnosu na isti prošlogodišnji period. Pomenuta krilatica je u suprotnosti sa logikom imajući u vidu da ne može usko grlo preduzeće koje je od 2003. do kraja prošle godine prema državi i lokalnim upravama izvršilo plaćanja u ukupnom iznosu od oko 70 miliona eura po osnovu poreza, doprinosa, taksi i direktnog izdvajanja dijela neto prihoda Aerodroma u državni budžet. Ne može biti usko grlo preduzeće koje je, shodno dogovoru sa Vladom, sa više desetina miliona "stimulisalo" opstanak nacionalne aviokompanije i na čiji aerodromima je promet putnika sa 600 hiljada u 2003. porastao na preko 2 miliona u ovoj godini", saopšteno je iz SD.

Dodaju da je bilo za očekivati da resorno ministarstvo građanima ponudi i alternative u odnosu na model koncesije koji je na javnoj raspravi, jer svaka strateška odluka, kako su istakli, bi trebalo da ima nekoliko opcija kako bi se izabrala ona koja je optimalna.

"Uvjereni smo da se o daljem razvoju aerodroma, kao jednom od najznačajnijih državnih resursa, mora voditi ozbiljna diskusija bazirana na egzaktnim pokazateljima u Vladi, Parlamentu, kao i u široj javnosti. Zato očekujemo da će Vlada i Parlament biti na visini zadatka i odgovorno pristupiti pitanju dalje valorizacije Aerodroma Crne Gore, kao jednog od najuspješnijih crnogorskih preduzeća", zaključuje se u saopštenju SD.

