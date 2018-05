SD: Bićemo najjači u Plavu

Socijaldemokrate Plava su danas na završnoj Konvenciji, u sali Centra za kulturu, predstavile listu „Socijaldemokrate – Ivan Brajović – Dosljedno za Plav”.

Poručeno je da je listu Socijaldemokrata čine mladi, obrazovani, moralni ljudi koji imaju ideje, a i znaju kako izborni program sprovesti u djelo kako bi građanima Plava omogućili bolje mjesto za život, te spriječili dalje iseljavanje stanovništva.

Nosilac liste „Socijaldemokrate – Ivan Brajović – Dosljedno za Plav” Omer Mehmedović kazao je da ne sumnja u pametan izbor Plavljana, jer ovoga puta imaju prvi, a pravi izbor pred sobom.

„Neću reći nikakvu novost ako vam kažem da smo došli do ivice sunovrata i da vremena više nemamo. Naše vrijeme je sada i ovdje. Vrijeme je 27. maja. Naše potomstvo nam neće oprostiti ako propustimo ovu šansu. Mi imamo ideje kako stvari mijenjati na bolje, a to je naš izborni program i imamo ljude koji će te ideje sprovesti u djelo. Socijaldemokrate vam neće davati lažna obećanja, već će vam ponuditi partnerski odnos. Jedinom mi imamo jasne ciljeve i način kako ih ostvariti. Socijaldemokrate će služiti svakom stanovniku naše opštine od Meteha do Hota i od Hakanja do Velike. Socijaldemokrate će sigurno pobijediti, pa budite dio pobjedničkog tima”, poručio je Mehmedović.

Potpredsjednik Socijaldemokrata Crne Gore, dr Damir Šehović je poručio da je "prepuna sala Centra za kulturu dokaz da su građani Plava u SD-u prepoznali prave vrijednosti, te da znaju da su Socijaldemokrate jedine na ovim izborima demonstrirale drugačiju političku kulturu, najbolji izborni program, koji je u potpunosti posvećen otvaranju novih radnih mjesta i spječavanju iseljavanja iz Plava."

„Plavu je potreban novi početak, a jedino mi možemo demonstrirati nov način bavljenja politikom, jedino mi možemo okrenuti novi list koji nam je svima potreban. Ovo je ubjedljivo najkvalitetnija izborna lista, koja je najbolja garancija da će se taj program realizovati. Lista koju čine mladi, obrazovani, pošteni i vrijedni ljudi, na kojoj su svi do jednog, osim tri studenta završnih godina studija, sa fakultetskom diplomom. I što je posebno važno, svi oni su novi ljudi u politici, kojima je stran populizam, nacionaizam i demagogija, a svega toga oko nas na žalost itekako ima. I odmah da vam kažem da budemo načisto, niko od onih koji vas obilaze, nude i prijete neće moći da priviri na iole značajniju poziciji u opštini nakon izbora. To je kadrovski diskontinuitet koji pominjemo, i to vam sa ovog mjesta javno obećavamo. Plav je uvijek bio, jeste i biće bastion i glavni grad one prave, izvorne socijaldemokratske ideje u Crnoj Gori. Plav će sigurno biti prva opština u kojoj će Socijaldemokrate biti najjača partija. Vjerovatno već na izborima u nedjelju 27. maja!“ izjavio je Šehović.

Lider Socijaldemokrata Crne Gore, Ivan Brajović je rekao da Socijaldemokrate imaju odličnu listu kandidata za odbornike u svim opštinama, najbolji kadar i najbolje izborne programe, te da će sklop mladih i iskusnih ljudi sa liste Socijaldemokrata Plava motivisati građane Plava da naprave pravi izbor.

„Znamo da se naš rad, naš trud, naša posvećenost i u Plavu i svim sredinama u kojima se održavaju izbori prepoznaje i zbog toga nam građani daju glas. Socijaldemokrate Crne Gore temeljno i predano prave, prije svega ljudsku infrastrukturu, mladih školovanih i progresivnih ljudi koji itekako dobro znaju što znači biti na izvoru Lima, ispod Prokletija, sa Plavskim jezerom u naručju što predstavlja jednu od najljepših bisera na jezerskoj ogrlici Crne Gore. Imamo najbolji program, ideje i viziju kako da razvijamo Plav, a ono što je naš najvrjedniji resurs, ono najznačajnije što imamo su ljudi. Nema dileme, mi nudimo najbolje ljude koji će voditi Plav. Potpuno smo sigurni u najbolji rezultat koji je ikada imala Socijaldemokratija u Plavu, jer građani prepoznaju dobru energiju i dobre namjere!“, zaključio je Brajović.

