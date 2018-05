SD: Duplirali smo biračko tijelo

Socijaldemokrate su saopštile da su za godinu i po dana od održanih parlamentarnih izbora "duplirale svoje biračko tijelo i ostali jedina partija koja bilježi konstantni rast podrške".

"SD je na upravo održanim lokalnim izborima ostvario prosječni rast od 100%, i pored DPS-a jedina je partija koja je uspjela da u svim lokalnim samoupravama ostvari parlamentarni status", saopšteno je iz SD.

U saopštenju se dodaje da su od osnivanja Socijaldemokrata, prošle skoro tri godine.

Foto: Socijaldemokrate

"U tom periodu održano je 25 lokalnih izbora i parlamentarni. Činjenica da smo na svim izbornim utakmicama ostvarili parlamentarni status, dokaz je da istinska socijaldemokratija živi u svakom kutku Crne Gore. Osim toga, na svih 20 lokalnih izbora održanih nakon parlamentarnih smo ostvarili ogroman rast podrške. Ta podrška je više nego duplo veća u odnosu na rezultate ostvarene u tim sredinama na parlamentarnim izborima 2016. godine i to je još jedna činjenica na koju smo veoma ponosni. Kada analiziramo izbore održane u nedjelju, naš rezultat od 37 osvojenih mandata je impresivan. On pokazuje da su Socijaldemokrate skoro u svim lokalnim samoupravama juče duplirali podršku (Podgorica, Rožaje, Danilovgrad, Kolašin), da smo dva i po puta veći rast ostvarili u Baru, Golubovcima i Plavu, u kojem smo najjača partija. Ovi izbori pokazuju i nedvosmislenu pobjedu vladajuće većine na državnom nivou u svim gradovima. Sa partnerima smo u koalicionom predizbornom savezu osvojili apsolutnu vlast u Bijelom Polju, Pljevljima, Žabljaku i Šavniku, dok su u svim ostalim lokalnim samoupravama stvoreni uslovi da se navedena većina fokusira na dinamičan razvoj svih tih sredina, odnosno poboljšanje životnog standarda naših sugrađana. Sve ovo potvrđuje da su Socijaldemokrate ozbiljna partija odgovornih ljudi, koja je postala jedna od ključnih karika u očuvanju i jačanju temeljnih vrijednosti Crne Gore, a to su njen građanski, antifašistički, evropski i evroatlantski karakter. To je postalo jasno i onima koji konstantno pokušavaju da umanje naš značaj, a koji sada već postaju svjesni da nas moraju poštovati", saopšteno je.

Iz SD-a je rečeno da ih "ovi sjajni rezultati dodatno motivišu da radimo više i bolje, jer sigurni smo da nema kraja širenju socijaldemokratske porodice."

"Zato koristimo priliku da se prvo svim građankama i građanima koji su na ovim izborima birali svoje predstavnike, zahvalim na pokazanom visokom nivou političke kulture iskazanom na samim biralištima. Posebno se zahvaljujem svim članovima, aktivistima i simpatizerima naše partije koji su svojom podrškom Socijaldemokrate učinili partijom uspješne sadašnjosti i blistave budućnosti", zaključeno je.

