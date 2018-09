SD: Konjević se krije iza saopštenja partije u nestajanju

Potpredsjednik Socijaldemorkatske partije (SDP) Raško Konjević krije se iza partijskog saopštenja koje je, umjesto nastavka kvalitetne polemike, prebacio na teren ulične svađe, saopštili su iz Socijaldemokrata Crne Gore (SD).

Iz SDP su poručili Socijaldemokratama da će "brzo izaći na vidjelo još jedna njihova umiješanost poslije onih iz Limenke i Ramade"

"U nedostatku argumenata za nastavak razgovora o trenutno najbitnijoj temi na crnogorskoj političkoj sceni, potpredsjednik partije u nestajanju Konjević sakrio se iza partijskog saopštenja koje je, umjesto nastavka kvalitetne polemike, prebacio na teren ulične svađe. Očigledno je da ona "s kim si, takav si“ ima svoje utemeljenje u Budvi, Kotoru i Herceg Novom, pa saopštenja partije u propadanju sve više počinju da liče na saopštenja njihovih koalicionih partnera iz ova tri grada – uvredama na argumente. No, ni to nije na duže staze. S obzirom da je glavna perjanica partije u nestajanju predsjednik odbora koji ni u koaliciji nije mogao preći cenzus, sasvim je očekivano da, do narednih izbora, onu polovinu i trećinu mandata koje imaju zaokruže na nulu", stoji u saopštenju SD.

Za SD je, kako su kazali, važno da nijedan argument koji su iznijeli nije pobijen.

"Što je i očekivano, s obzirom da iza svakog stoji profesionalna i ozbiljna analiza. Potpredsjedniku partije u nestajanju sada već prijateljski poručujemo da polemiku ovim stilom nastavi sa svojim koalicionim partnerima sa primorja ili da se, pak, vrati u mišju rupu iz koje je, nepromišljeno, na trenutak izvirio", zaključuju iz SD.

