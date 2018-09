SD: Ministarstvo da objavi analizu kojom opravdava koncesioni aranžman

Socijaldemokrate (SD) su pozvale Ministarstvo saobraćaja i pomorstva da, kao doprinos transparentnosti, konačno pokaže ekonomsku analizu kojom opravdava koncesioni aranžman u vezi Aerodroma Crne Gore, a koju će građani, kako tvrde, platiti 200 hiljada eura.



Iz SD-a su reagovali na navode Ministarstva da je analizu troškova i koristi, i analizu isplativosti za aerodrome, po nalogu specijalizovanog odjeljenja Svjetske banke izradio Danijel Din, ekspert sa više od 20 godina iskustva u finansiranju infrastrukture širom svijeta.



“Pozdravljamo to što se resorno Ministarstvo konačno probudilo iz ljetnjeg avgustovskog sna i tek na kraju 'javne' rasprave, koja se inače, navrat nanos, vodi usred odmora, izašlo u javnost”, rekli su iz SD-a.



Iz SD-a su naveli da i dalje ne žele da vjeruju da je kompanija, koja je tu analizu uradila, osnovana prije samo dvije godine, da ima jednog zaposlenog, lažira svoju referentnu listu i kojoj je jedina referenca to što iza sebe ima propali biznis sa pivom.



“Toliko i o odgovornosti na koju se Ministarstvo poziva”, poručili su iz SD-a.



Iz te stranke su pozvali Ministarstvo i da objasne zašto su krenuli u proceduru davanja koncesije, a da pritom nijesu jasno precizirali šta je tačno predmet koncesije, s obzirom na to da imovinsko-pravni odnosi nad imovinom kojom Aerodromi raspolažu, nijesu riješeni.



“To je u direktnoj suprotnosti sa zakonom, ali i sa elementarnom logikom. Toliko o domaćinskom odnosu koji Ministarstvo takođe pominje”, poručili su iz SD-a.



Iz te stranke su pitali predstavnike Ministarstva zašto prije pokretanja procedure davanja u zakup Aerodroma nijesu uradili procjenu vrijednosti imovine, što je takođe zakonska obaveza.



“I na kraju, ali ne manje važno, kako Ministarstvo komentariše to što budućem koncesionaru neće pasti na pamet da pomogne opstanak Montenegro Airlines-a (MA), zbog čega će se vjerovatno ugasiti. Zašto se koncesionaru ne traži jasna struktura predviđenih investicija i strategija daljeg razvoja dostupnosti Crne Gore kao turističke destinacije”, pitali su iz SD-a.



Iz SD-a su kazali da će resornog ministra, Osmana Nurkovića, upoznati sa ozbiljnom finansijskom analizom koja kroz čak devet različitih scenarija jasno pokazuje da kompanija može sama da uzme kredit i investira preko 100 miliona eura na oba aerodroma.



“Aerodromi mogu i da u narednih 25 godina samo po osnovu izdvajanja iz neto profita u državni budžet uplate od 300 do preko 700 miliona, od poreza na dobit od 40 do 100 miliona eura i još oko 100 miliona eura na druge poreze, doprinose i razne takse”, zaključuje se u saopštenju.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)