SD neće napustiti Vladu: Tražiće rješenje za aerodrome sa koalicionim partnerima

Socijaldemokrate neće napustiti Vladu zbog neslaganja sa predloženim načinom valorizacije Aerodroma Crne Gore (ACG), već će, kako je najavio njihov predsjednik Ivan Brajović, kroz participaciju na svim nivoima odlučivanja u Vladi i Skupštini uraditi sve da ubijede koalicionog partnera da promijeni model.



“Jasno poručujemo da nas uopšte ne interesuje sada već očigledno svođenje cijele priče oko valorizacije jednog od strateški najvažnijih resursa na to hoćemo li ili nećemo napustiti Vladu, jer smo isključivo fokusirani na pronalaženje optimalnog modela daljeg razvoja ACG. Ne želimo da trošimo dragocjeno vrijeme na usmjeravanje gotovo cijele diskusije na dnevnopolitička paušalna i prazna prepucavanja, koja možda nekome donose sitne poene, ali od kojih građani nemaju nikakve koristi”, rekao je Brajović na konferenciji za novinare nakon sjednice Predsjedništva SD.



Vlada je odlučila da ponudi crnogorske aerodrome na koncesiju na 25 ili 30 godina. Vlada, prema predlogu koncesionog akta, planira da od koncesija za aerodrome unaprijed naplati 100 miliona eura, a koncesionaru će nadoknaditi novac koji on ne naplati od Montenegro erlajnsa.



Brajović kaže da SD nije apriori protiv bilo kojeg modela valorizacije ACG, jer bi to bio odraz “površnosti, neozbiljnosti i neodgovornosti”, ali su, kako dodaje, beskompromisni u odluci da podrže samo onaj model koji građanima obezbjeđuje veću društveno-ekonomsku korist.



“I da smo još jasniji, a povodom određenih spekulacija, SD se uopšte ne plaši izbora u bilo kom trenutku jer bi upravo mi bili njihovi najveći pobjednici, imajući na umu da podrška nama konstantno raste i da je samo za godinu i po od parlamentarnih izbora duplirana. Ali postavljamo jednostavno pitanje, a što poslije eventualnih vanrednih izbora, mi bi bili jači a samim tim i vladajuća koalicija i opet bi imali iste dileme oko modela daljeg razvoja Aerodroma”, naveo je Brajović.

Foto: Luka Zeković

Na pitanje da li su sa koalcionim partnerima razgovarali o modelu valorizacije ACG, Brajović je odgovorio da će SD imati predstavnika na javnoj raspravi 10. septembra, a nkon toga će imati razgovore sa partnerima u vlasti.



U SD-u smatraju da su ponuđena koncesiona dokumenta nezakonita i neprecizna po više osnova (Zakon o koncesijama, Zakon o državnoj imovini, Zakon o radu, Zakon o vazdušnom saobraćaju, Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje sertifikata operatoru aerodrome i dr.). Ona su, kako dodaje, nepovoljna, ekonomski neopravdana i sadrže elemente koji ih mogu činiti štetnim po državne interese, odnosno koji u najboljoj vjeri ne štite interese države.



“Nije trebalo ni krenuti u proceduru davanja koncesije, a da pritom nije tačno definisano što je predmet koncesije, jer imovinsko pravni odnosi nad imovinom koja se daje u koncesiju nisu riješeni. To ne samo da nije zakonito, već je u suprotnosti i sa elementarnom logikom. Prije pokretanja procedure davanja koncesije, neophodno je bilo uraditi i procjenu vrijednosti imovine, jer je između ostalog ona shodno zakonskim propisima jedan od kriterijuma za odredjivanje minimalne koncesione naknade, odnosno vrijednosti ulaganja. Stoga smatramo da bi odsustvo procjene bila klasična povreda zakona”, rekao je Brajović.



Podsjeća da je prethodna procjena imovine ACG, ali bez procjene vrijednosti biznisa, urađena prije 6 godina i iznosila je 101.500.000 eura i služila samo za potrebe transformacije Aerodroma iz Javnog preduzeća u AD i takva napomena postoji na tom dokumenta.



“Smatramo da je neophodna cjelovita procjena sadašnje vrijednosti, koja uključuje materijalnu i nematerijalnu imovinu (brend, prava intelektualne i industrijske svojine, tržišni potencijal i dr”, kazao je Brajović.



Dodaje da je predloženi Ugovor o koncesiji tripartitan tj.Vlada kao koncedent, koncesionar i finansijer kao sponzor, što ga u startu čini nezakonitim, jer zakon propisuje zaključenje ugovora o koncesiji isključivo izmedju koncedenta i koncesionara.



“Ključni argumenti za opravdanost koncesionog modela se zasnivaju na potpuno neuvjerljivoj i paušalnoj analizi ekonomske opravdanosti investicije, bez definisanih ciljeva i osnovnih parametara, što je takođe suprotno Zakonu o koncesijama. Posebno naglašavamo, da se od građana kriju ključni ulazni parametri u navedenoj analizi. Predloženim modelom se ugrožava opstanak nacionalne aviokompanije, Montenegro erlajnsa i suštinski limitira razvoj drugih potencijalnih aerodroma u Beranama, Ulcinju i Nikšiću”, tvrde u SD-u.

Foto: Luka Zeković

Brajović navodi i da ne postoji u ponuđenim dokumentima jasna struktura predviđenih investicija i strategija daljeg razvoja dostupnosti Crne Gore kao turističke destinacije.



Smatra da je predlog transfera i otpuštanja radnika je u suprotnosti sa Zakonom o radu i Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje sertifikata operatoru aerodroma, zbog čega je, kako smatra, od izuzetnog značaja da se odmah potpiše već usaglašeni Kolektivni ugovor između ACG i Sindikata.



“Bilo je za očekivati da će, osim koncesionog modela, Ministartsvo prezentirati i alternativne modele daljeg razvoja Aerodroma, kako bi se kroz jasnu komparaciju pokazalo koji je optimalan. Međutim, kako se to nažalost nije desilo, Socijaldemokrate su uradile ozbiljnu finansijsku analizu koja kroz 9 scenarija pokazuje da Aerodromi CG mogu sami da uzmu kredit, investiraju 105 miliona eura na oba aerodroma za izgradnju novih terminala i rekonstrukciju i proširenje manevarskih površina, uredno vraćaju kredit i da u narednih 25 godina po osnovu izdvajanja iz neto profita u državni budžet uplate od 300 do 700 miliona; od poreza na dobit država će prihodovati od 40 do 100 miliona eura i još oko 100 miliona eura od drugih poreza, doprinosa i raznih taksi”, naveo je Brajović.



Prema njegovim riječima, Socijaldemokrate su vrlo ozbiljno, odgovorno i studiozno pristupili analizi ponuđenih koncesionih dokumenata i za razliku od svih ostalih političkih prtija napravili konkretnu finansijsku analizu alternativnog modela, a to je da Aerodromi sami uzmu kredit i investiraju preko 100 miliona eura u unapređenje infrastrukturnih, odnosno poslovnih performansi.



“To je i u skladu sa analizom Evropske banke za obnovu i razvoj, koja je nedvosmisleno pokazala opravdanost zaduživanja od strane Aerodroma Crne Gore”, poručio je Brajović.



