SD: Nurković shvata da su koncesiona dokumenta nezakonita

Ministar pomorstva i saobraćaja Osman Nurković potvrdio je da su koncesiona dokumenta za Aerodrome Crne Gore ponuđena na javnu raspravu nezakonita, ocijenile su Socijaldemokrate Crne Gore.

Portparol SD-a Stefan Šušter naveo je da Nurković na okruglom stolu povodom javne rasprave o koncesionom aktu za Aerodrome Crne Gore i Nacrtu ugovora o koncesiji u vezi sa aerodromima Podgorica i Tivat nije odgovorio na 98 odsto postavljenih pitanja učesnika događaja.

"Prvo je izjavio, iako tako ne piše u koncesionim dokumentima koje je predložilo ministarstvo na čijem čelu je upravo on, da država neće dati nikakvu garanciju za kredit ili zaduženje koncesionara. Propustio je da kaže, a pretpostavljamo da je konačno shvatio, da zakon o koncesijama ne prepoznaje i finansijera kao ugovornu stranu, pa će vjerujemo i to narednih dana nerado priznati. Druga važna izjava koju je dao je da će biti zaštićena prava radnika na način da se ne može prije četiri godine raditi bilo kakva reorganizacija, ili proglašenje tehnoloških viškova, iako je u koncesionim dokumentima koje je kao što smo rekli predložilo ministarstvo na čijem je čelu upravo on, naveden rok od dvije godine. Mada i ovaj rok od 4 godine, koji je juče pobjednički saopšten od strane ministra, nije u skladu sa usaglašenim Kolektivnim ugovorom menadžmenta Aerodroma i zaposlenih koji je ministar pomenuo očigledno ne pročitajući ga, jer su istim predviđena znatno veća zaštita prava radnika. Naime, po usaglašenom Kolektivnom ugovoru, novi poslodavac ne može otkazati ugovor o radu zaposenom u roku od 7 godina. Ipak je u pitanju napredak koji moramo pohvaliti, jer je ministar pokazao da je počeo da čita barem koncesioni akt, mada i to letimično" , naveo je Šušter.

Dodaje da su u SD-u sigurni da će Nurković "nakon mjesec dana shvatio da ne može na nezakonit način da se igra sa pravima radnika".

"I da se prethodno njihova prava moraju adekvatno zaštititi kolektivnim ugovorom, razumjeti da će prije pokretanja bilo kakve procedure za valorizaciju aerodroma morati da izvrši procjenu vrijednosti preduzeća, jer bi sve suprotno bilo kršenje Zakona o koncesijama i Zakona o državnoj imovini. Takođe smo uvjereni da će napokon razumjeti da će kao prethodno pitanje morati da riješi pitanje imovinskopravnih odnosa, jer bi u suprotnom takođe ušao u "opasnu zonu". Žao nam je što je ministar nezakonitim dokumentima koje je stavio na javnu raspravu zamalo ugrozio kredibilitet čitave Vlade, ali će nam sa druge strane biti drago što se, zahvaljujući upornom ukazivanju SD-a na nezakonitosti u koncesionim dokumentima, to neće desiti, jer će nezakonitosti morati otkloniti", saopštio je Šušter.

Ističe da se "još jednom dokazuje ozbiljnost naše argumentacije, a neozbiljnost ponuđenih dokumenata od strane resornog ministarstva".

