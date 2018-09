SDP: Orlandić će ostati menadžer, ali možda parking prostora

Budući koncesionar za Aerodrome Crne Gore (ACG), ako Socijaldemokrate to ne spriječe izlaskom iz vlasti, će aktuelnog izvršnog direktora ACG Danila Orlandića ostaviti na mjestu menadžera, ali možda za parking prostore, a za izvršnog direktora kompanije sigurno ne, kazali su iz Socijaldemokratske partije (SDP).

Iz SD su juče saopštili da je menadžment ACG postigao najbolji rezultati od osnivanja preduzeća.

"Da je mlađi Orlandić oličenje „profesionalnog i sposobnog menadžera“ opšte je poznata činjenica i nama koji znamo njegove sposobnosti, a bogami i njegovim saradnicima, kao i široj crnogorskoj javnosti. Zato nas čudi kako su se premijer Marković i ministar Nurković inače koalicioni partneri SD-a „usudili“ da ga „otresu“ sa mjesta direktora predlažući ovaj koncesioni aranžman. Ali sigurni smo da će budući koncesionar, ako SD to ne spriječi izlaskom iz vlasti, ostaviti mlađeg Orlandića na mjestu menadžera, ali možda za parking prostore, a za izvršnog direktora sigurno ne. Zato je „vriska“ SD ovih dana. Kako će mlađi Orlandić bez mjesta izvršnog direktora Aerodroma a baš mu se bilo dopalo i čini mu se da on to „može“," stoji u saopštenju SDP.

Poručuju SD da se "o sposobnosti i nesposobnosti" obrate predsjedniku Vlade, koalicionom partneru, da prvo njih "ubijede u 'sposobnost' mlađeg Orlandića".

"Kad su se već javili da se javno hvale svojom „sposobnošću“ podsjećamo ih da će, nažalost po građane Crne Gore, brzo izaći na vidjelo još jedna njihova umiješnost poslije onih iz Limenke i Ramade. Sposobnost njihovog predsjednika koji, osim što pred sudom ne govori istinu pa blamira instituciju predsjednika Skupštine, je obmanuo javnost i građane kod sklapanja ugovora o auto putu pa će sada građani njegovu „sposobnost“ da ne predvidi projekat petlje i niza drugih potrebnih elemenata platiti oko 100 miliona eura dodatno koliko kineski partner traži za dodatne radove koje je Brajović ispustio", navode iz SDP.

Pozivaju ministra Nurkovića da objavi ponudu za dodatne radove na autoputu.

"Po njihovoj računici za 6 godina od dobiti aerodroma je država imala koristi oko milion godišnje, a za to vrijeme su, potezima Brajovića, građani oštećeni, u slučaju Limenka 8 miliona, a nesposobnošću oko ugovaranja auto puta dodatnih 100 miliona eura. Toliko o sposobnosti koju sada vide i njegovi koalicioni partneri. Pozivamo ministra Nurkovića da objavi ponudu Kineza za dodatne radove na autu putu koje Brajović nije predvidio, a koja iznosi oko 100 miliona eura novog troška za građane", zaključuju iz SDP.

