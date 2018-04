SDP: Vlada namjerno napravila da se sad zarađuje više od šverca cigareta, nego od narkotika

Vlada Crne Gore je vođenjem loše akcizne politike i nepoštovanjem kalendara povećanja akciza dovela do najvećeg procvata nelegalne prodaje cigareta još od devedesetih godina, kazao je portparol SDP-a Mirko Stanić.

On je poručio da će nadležni organi, prije svega Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal, morati utvrditi da li je pojedincima koji su bili uključeni u te odluke bio i cilj.

"Jer je prosto nevjerovatno da se neko u Vladi toliko 'zaračunao' da je mislio da ako povećate iznos cigareta za četiri puta u jednog godini (tri puta kroz akcize i jednom kroz PDV) da to neće dovesti do bujanja nelegalnog tržišta jer sada nameti države po jednoj paklici iznose i 85% ukupne cijene tako da na kutiju od 3.5 eura potrošači koji ih kupuju na legalnom tržištu plate 2.8 eura akciza i poreza. To je idealna prilika za sve koji žele da zarade milione (a ne bi im bio prvi put u ovoj zemlji) da razliku od 0.7 do 3.5 eura pospreme sebi u džep a kako će taj novac 'uložiti' gledaćemo narednih godina kroz nove obračune kriminalnih gangova", saopštio je Stanić.

Svojim svjesnim postupanjem, tvrdi on, Vlada Crne Gore je svorila situaciju u kojoj se više novca zaradi švercom cigareta nego švercom narkotika i to mora biti signal i za Evropsku Komisiju i za zemlje EU koje su imale problema zbog ranijeg šverca Crne Gore, ali i za Vladu SAD zbog toga što su američke kompanije najviše pogođene padom prodaje legalnih cigareta.

"Naravno, da se neko u Vladi ne bi drznuo da poveže povećanje cijene sa zdravljem stanovnika, da napomenemo da je naša zemlja najliberalnija u Evropi kad je pušenje u zatvorenim prostorijama u pitanju, jer naplaćuje mizernu nadoknadu za pušenje u kafićima i restoranima, tako da je po tom osnovu prihodovano svega par miliona eura od 2012-te godine kad je uvedena taksa za upotrebu duvanskih proizvoda u ugostiteljskim objektima. Znači da je Vladi do zdravlja stvanovnika imali bi zakone barem kao u Makedoniji, Turskoj ili Albaniji, o zemljama EU kojoj na papiru težimo da i ne govorimo", tvrdi Stanić.

Iz SDP-a su pozvali Ministarstvo finansija i Agenciju za duvan da ne ćute i da saopšte efekte uvećanja akciza na prodaju legalnih cigareta u finansijskom i iznosu legalno uvezenih cigareta jer se u Crnoj Gori broj pušača povećao za 4,4 odsto i sada iznosi 36,5 odsto u populaciji između 15 i 65 godina.

Svakodnevno, kako dodaju, cigarete konzumira preko 200 hiljada građana, "vjerovatno ih kupujući prije kod uličnih prodavaca nego na prodajnim mjestima".

"Ovoj Vladi zdravlje građana očigledno nije na prvom mjestu, a da li će ostati upamćena po najvećem razvoju šverca cigareta u Evropi znaćemo od narednih poteza koje bude uradila na ovom polju", zaključio je Stanić.

