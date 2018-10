SDT danas o oproštenih 5,6 miliona Porto Montenegru

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) danas će javnosti dati zvanično obavještenje u vezi sa oprostom 5,6 miliona eura duga Porto Montenegra za komunalije prema opštini Tivat rekla je juče “Vijestima” portparolka te institucije i specijalna tužiteljka Sanja Jovićević. Ona je na taj način odgovorila na set pitanja koje su „Vijesti“ SDT-u u vezi sa ovom aferom poslale još 24. septembra.

Nezvanično, “Vijesti” saznaju da SDT neće saopšti ništa novo u tom slučaju, odnosno, da će iznijeti stavove koji su javnosti već poznati. SDT je početkom juna obavijestilo Opštinu Tivat da u ovom slučaju nije bilo nepravilnosti da je izvršeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.

Predsjednik Opštine Tivat Siniša Kusovac i izvršni direktor kompanije Adritic Marinas (AM) Dejvid Margason potpisali su 20. septembra ugovor na osnovu kojeg je Opština investitoru koji upravlja Porto Montenegrom oprostila 5,6 miliona eura po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

SDT do danas nije odgovorio na pitanja „Vijesti“ da li u ovom slučaju ima elemenata bića krivičnog djela iz domena korupcije i organizovanog kriminala, a koje su oni obavezni da gone po službenoj dužnosti. Nije odgovoreno ni da li smatraju da, imajući u vidu postupanje i izjave nekih državnih organa i pojedinaca u proteklom periodu, prvenstveno predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i predsjednika Vlade Duška Markovića koji su vršili pritisiak da se ugovor između Opštine Tivat i AM potpiše, u njihovim radnjama ima bića elemenata krivičnog djela „podsticanje na izvršenje krivičnog djela“.

Đukanović je početkom aprila tokom predsjdničke kampanje indirektno pozvao tivatske čelnike da taj posao realizuju do kraja, ističući da za njega ima pravnog osnova u ugovoru u kupoprodaji Arsenala, kojeg je on kao tadašnji premijer 2006. potpisao sa tadašnjim vlasnikom Porto Montenegra, Piterom Mankom.

Iz Opštine Tivat je nakon potpisivanja ugovora o oprostu komunalija saopšteno da je “njihova obaveza da prihvate ulaganja kompanije AM u pripreme za komunalno opremanje i u komunalno opremanje, uređena Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, i da je u saglasju sa Ugovorom o kupoprodaji Remontnog zavoda “Sava Kovačević” čiji potpisnici su Vlada Crne Gore i AM”.

Matijevićeva podnijela prijavu tužilaštvu

Lokalni parlament u Tivtu je januara ove godine, glasovima 17 odbornika DPS, formalno dao saglasnost za potpisivanje ugvora sa Portom, ali je bivša gradonačelnica Snežana Matijević uporno mjesecima odbijala da stavi potpis na ugovor, sumnjajući u njegovu legalnost.

“Meni je sloboda najvažnija i ja ne želim da zbog ovoga sutra pođem u Spuž” –kazala je Matijevićka na jednoj od sjednica SO, nakon čega ju je njena partija DPS natjerala da podnese ostavku na mjesto gradonačenice i u tu fotelju dovela predsjednika tivatske DPS Sinišu Kusovca. Opština Tivat, na čelu sa Matijevićevom, SDT-u je dostavila dokumentaciju, a SDT je utvrdilo da je SO “pristupilo na način i po postupku propisanom Zakonom i Statutom Opštine i od strane ovlašćenog organa”. Kusovac je tvrdio da je potpisivanje aranžmana “kompenzacija za opremanje gradskog građevinskog zemljišta gdje je strateški investitor uložio novac”. To međutim, nije tačno jer u članu 1 ugovora jasno piše da se Porto oslobađa milionskih dadžbina po tri osnova koja ne poznaje ni 2007. kada je počela gradnja tog kompleksa, a ni danas važeći Zakoni o planiranju prostora i izgradnji objekata.

