SDT: Porto Montenegro oslobođen duga u skladu sa Zakonom

Osnova za pokretanje bilo kakvog krivičnog postupka u vezi sa oslobađanjem 5,6 miliona eura duga kompaniji Adriatic Marinas, koja upravlja turističkim kompleksom Porto Montenegro, nema, saopštilo je Specijalno državno tužilaštvo (SDT).



Predsjednik Opštine Tivat, Siniša Kusovac i izvršni direktor kompanije Adratic Marinas, Dejvid Margason, potpisali su krajem septembra Ugovor o načinu ispunjenja dijela međusobnih obaveza po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i poravnanju međusobnih potraživanja u iznosu od 5,6 miliona eura.



„U predmetu Tužilaštva formiranom po saznanju za Adratic Marinas donošenje Odluke rukovodstva Opštine Tivat o oslobađanju plaćanja komunalija kompanije za rezidencijalno-poslovne objekte koje je ta kompanija već izgradila ili ih gradi u kompleksu nautičko-turističkog centra „P. M.“, nema osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv bilo kog lica, za bilo koje krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti“, saopšteno je iz SDT-a.



Kako su kazali, nakon analize prikupljenih obavještenja, podataka i dokumentacije u toku izviđaja, ocijenjeno je da u konkretnom slučaju nije bilo neporavilnosti koje bi ukazivale da je izvršeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.

Katnić Foto: Savo Prelević

Iz SDT-a su naveli da se radi o građansko-pravnom odnosu, dužničko-povjerilačkom odnosu, i da ukoliko postoje razlike u stavovima po pojedinim osnovima i utvrđenim iznosima naknade, nezadovoljna strana može zaštitu svojih prava ostvariti u sudskom postupku pred nadležnim sudom.

SDT do danas nije odgovorio na pitanja „Vijesti“ da li u ovom slučaju ima elemenata bića krivičnog djela iz domena korupcije i organizovanog kriminala, a koje su oni obavezni da gone po službenoj dužnosti. Nije odgovoreno ni da li smatraju da, imajući u vidu postupanje i izjave nekih državnih organa i pojedinaca u proteklom periodu, prvenstveno predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i predsjednika Vlade Duška Markovića koji su vršili pritisiak da se ugovor između Opštine Tivat i AM potpiše, u njihovim radnjama ima bića elemenata krivičnog djela „podsticanje na izvršenje krivičnog djela“.

Đukanović je početkom aprila tokom predsjdničke kampanje indirektno pozvao tivatske čelnike da taj posao realizuju do kraja, ističući da za njega ima pravnog osnova u ugovoru u kupoprodaji Arsenala, kojeg je on kao tadašnji premijer 2006. potpisao sa tadašnjim vlasnikom Porto Montenegra, Piterom Mankom.

Iz Opštine Tivat je nakon potpisivanja ugovora o oprostu komunalija saopšteno da je “njihova obaveza da prihvate ulaganja kompanije AM u pripreme za komunalno opremanje i u komunalno opremanje, uređena Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, i da je u saglasju sa Ugovorom o kupoprodaji Remontnog zavoda “Sava Kovačević” čiji potpisnici su Vlada Crne Gore i AM”.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (1 glasova)