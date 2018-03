SDT traži pritvor za Mandića

Specijalno državno tužilaštvo mišljenja je da optuženom Andriji Mandiću zbog ilegalnog prelaska državne granice treba odrediti pritvor. To je Televiziji Vijesti potvrđeno iz više izvora.

Specijalno tužilaštvo ovakvo svoje mišljenje dostavilo je podgoričkom Višem sudu nakon što su sudije zvanično obaviještene od policije da je optuženi Mandić prekršio mjeru nadzora “oduzimanje putne isprave”.

Mandićev advokat Miroje Jovanović ovakvo postupanje smatra nezakonitim i nastavkom hajke koja se vodi protiv njegovog klijenta

"Kako je krenulo da se svako malo razmatraju neke mjere i mjerice tajnog praćenja, tajnog nadzora, onemogućavanja kretanja prema gospodinu Mandiću, ne bi me iznenadilo da mu neko, kao što je do sad sve bilo protivzakonito, sad potpuno protivzakonito izrekne nekakvo protjerivanje, pošto bi, sve su prilike, neko volio da on u Crnoj Gori nije. On je u Crnoj Gori, bori se, trudi se, onaj kome se to ne dopada može probati da pravnom akrobatikom i gimnastikom nešto dokazuje, ali mi ćemo se, naravno, spram toga i ravnati uredno osporavati", kazao je Jovanović.

Jovanović tvrdi da nije bilo nikakvog ilegalnog prelaska i da će se žaliti na odluku suda kojom se njegovom klijentu oduzma putna isprava. Za takvom mjerom, ističe, ne postoji nikakav razlog.

"Radi se o najobičnijoj višoj sili, teškoj vremenskoj nepogodi i jednom pokušaju da se pokrije ilegalno puštanje osuđenog ubice da se vrati u Srbiju, Saše Sinđelića. Naravno, kako bi tu zbrku i sramotu pokrili oni je trebalo da ga privedu, saslušaju i pritvore. Sada pokušavaju da svaki dan zabavljaju narod nekim pričama o bjekstvu čovjeka koji je usred Podgorice. Gospodin Mandić se nalazi u Podgorici, da je planirao da bježi, svakako se ne bi javjao čim je uspio da se izvuče iz onog problema u kojem se našao", ističe Jovanović.

Da li će Sud uvažiti ovakvo Mandićevo opravdanje, mišljenje Specijalnog tužilaštva ili će određivanje dodatnih mjera smatrati nepotrebnim, možda bude poznato već do kraja nedjelje. Prema odredbama Zakonika o krivičnom postupku optuženom Mandiću može biti određen pritvor ili mu se zabraniti napuštanje stana ili boravišta, zabraniti posjećivanja određenog mjesta ili područja ili ga Sud može obavezati da se povremeno javlja policiji.

