SDT u Atlas banci provjerava utaju poreza pri onlajn trgovini

Specijalno državno tužilaštvo ušlo je prije nekoliko dana u Atlas banku i počelo provjeru svih transakcija preko računa šezdesetak firmi za koje sumnja da su učestvovale u utaji na desetine miliona eura poreza od 2011. godine, saznaju “Vijesti”.

Sve ove firme, od kojih je polovina u stečaju, osnovalo je u Crnoj Gori nekoliko ofšor kompanija sa latinoameričkih destinacija, i preko njihovih računa u Atlas banci prošlo je oko 600 miliona eura od onlajn trgovine robom široke potrošnje putem sajtova za prodaju robe široke potrošnje, rekao je “Vijestima” izvor blizak istrazi.

SDT sumnja da je novac od onlajn trgovine stizao na račune ovih firmi i zatim prosljeđivan majkama firmama - osim onog za plate direktorima firmi, crnogorskim državljanima koji su potpisivali dokumentaciju - a da nije plaćen porez na dobit od najmanje devet odsto, zavisno od zakonskih propisa u vrijeme transakcija.

“Sve firme navodno je registrovao isti advokat, sa ovlašćenjima direktora ispod zakonskog minimuma”, rekao je izvor blizak istrazi, a potvrdio drugi sagovornik “Vijesti”.

Sve transakcije su navodno izvršene visa i masterkard karticama, ali na te prihode navodno nije plaćan porez.

Specijalno državno tužilaštvo sumnja da je utajeno oko 50 miliona eura poreza, a blokirani su računi tridesetak aktivnih firmi na kojima se nalazi otprilike toliko novca.

SDT provjerava i da li je Atlas banka poštovala zakonske propise i svoja interna pravila o obavezi da “upoznaju svog klijenta” prije nego što počnu da posluju sa njim.

Iz Atlas banke je na pitanje o ulasku specijalnog tužilaštva u banku “Vijestima” odgovoreno da ne mogu iznositi bilo kakve informacije o postupanju nadležnih državnih organa, ali da to “nema nikakve veze sa poslovanjem banke”.

Izvor blizak istrazi rekao je da sumnjaju da je Atlas banka od provizija u ovim transakcijama zaradila nekoliko desetina miliona eura, a samo u jednoj godini 12 miliona.

Iz Specijalnog tužilaštva je “Vijestima” odgovoreno da je “u navedenom predmetu izviđaj u toku“.

U izviđaj je uključena i Poreska uprava koja treba da provjeri sporne firme i da li su i koliko platile poreza u ovom periodu.

Tužilaštvo provjerava i sumnje da je u ovom slučaju bilo i pranja velikog iznosa novca.

Sagovornik “Vijesti” nije želio da kaže o kojim se firmama registrovanim u Crnoj Gori radi, niti koje su to majke kompanije, registrovane u latino-američkim ofšor zonama, koje su osnovale kompanije u Crnoj Gori.

“Direktori tih firmi su naši državljani, među kojima ima i onih koji nisu znali čime se te firme bave, već su dobijali nekoliko stotina eura, samo da bi potpisivali što im se kaže”, rekao je sagovornik “Vijesti”.

Banka: Postupanje tužilaštva nema veze sa poslovanjem banke

Iz Atlas banke je na pitanja “Vijesti” odgovoreno da ne mogu iznositi bilo kakve informacije o postupanju nadležnih državnih organa.

„Ono što je za nas važno je da to postupanje nema nikakve veze sa poslovanjem banke, koje se odvija redovno i uspješno, na naše i zadovoljstvo naših klijenata. Pošto se naša banka, kao i sve ostale banke u Crnoj Gori, nalazi pod redovnim monitoringom Centralne banke, za sve dodatne informacije, ako vas zanimaju informacije o uobičajenim poslovima državnih organa u odnosu na banke, molimo vas da se obratite CBCG i ostalim nadležnim državnim organima“, piše u odgovoru banke.

Uključene i onlajn kladionice, bilo i pranja novca?

Specijalno državno tužilaštvo provjerava i da li neke od ovih firmi imaju veze i sa posebnim vidom onlajn trgovine, klađenjem preko Interneta preko sajtova širom svijeta.

“Ako se to potvrdi, onda je velika vjerovatnoća da je bilo i pranja novca, i da su uključeni veliki svjetski igrači iz svijeta kriminala u ovaj posao. To ćemo pokušati da utvrdimo i preko međunarodne pravne pomoći”, rekao je izvor “Vijesti” blizak istrazi. Taj izvor nije želio da kaže koji su to “veliki igrači”.

