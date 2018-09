Sebični interesi i svađe upropastili šanse opozicije za saradnju

Odbijanje ponuđenih inicijativa, međusobne svađe kao i izostanak saradnje zbog sebičnih i kratkovidih interesa u crnogorskoj opoziciji doveli su do hroničnog nepovjerenja i u dogledno vrijeme ne može se očekivati širi front opozicionih partija. Ovo poručuju predstavnici crnogorskih opozicionih partija, dok je i analitičar Zlatko Vujović takođe ocijenio da u ovom trenutku na vidiku nema nekog ozbiljnijeg dogovora opozicije.

Posljednja u nizu inicijativa koju je većina opozicionih partija odbila istog dana kada se za nju saznalo bio je predlog formiranja saveza procrnogorskih partija koji iznio doskorašnji potredsjednik Građanskog pokreta URA Neđeljko Rudović a koji su na kraju podržale samo Socijaldemokratska partija (SDP) i Crnogorska, dok su inicijativu istog dana odbile Demokrate i Demokratski front (DF).

Opozicija u Crnoj Gori uoči predsjedničkih izbora nije mogla da se dogovori oko zajedničkog kandidata za predsjednika, Demokrate i URA odbile su poziv DF-a za organizovanje protesta, dok je DF odbacio njihov plan za prevazilaženje krize, navodeći da ne žele da pregovaraju sa Demokratskom partijom socijalista (DPS). Sve ove inicijative, osim za predsjedničkog kandidata oko kojeg su se neuspješno vodili pregovori, partije su uglavnom predlagale, ali i odbijale putem medija, bez direktnih razgovora.

Vujović za “Vijesti” kaže da nuđenje saradnje putem medija nije dobar put da bi se saradnja uspostavila.

"Više je to dio komunikacione strategije, gdje se pokušava poslati poruka biračima, te uhvatiti koji glas više nego istinski pokušaj da se do nekog dogovora dođe. Uglavnom dio opozicije želi prebaciti odgovornost za eventualni neuspjeh na druge partije iz opozicije takvim potezima, ili iskoristiti javnost da bi izvršili pritisak na te partije da prihvate određeno rješenje”, kaže on.

Generalni sekretar Demokrata Boris Bogdanović navodi da su nesporazumi, ekstremizam, napadi, izmišljanje afera, namještaljke, neistine, uvrede i nezamislivi vokabular doveli do ozbiljnih verbalnih sukoba i nepremostivih razlika među određenim opozicionim političkim subjektima, koje, kako kaže, u ovoj crvenoj fazi rezultiraju inicijativama koje od strane jednog dijela opozicione scene nijesu skovane kako bi nanijele štetu vladajućim partijama, “već kako bi oštetile drugi politički subjekt u opoziciji”.

Poslanik DF-a, Jovan Vučurović, sa druge strane, tvrdi da je isključivo taj politički savez imao konkretne inicijative i pokretao procese.

"Oni koji su odbijali naše inicijative nepogrešivo su završavali u krilu DPS-a, i u dogovorima sa šefom kriminalnog režima. Vremenski ću se ograničiti na period od ljeta 2015. godine, kada smo objavili da krećemo sa protestima, i na iste pozvali sve opozicione stranke, koje su većinom to odbile. Pamti Crna Gora 17. i 24. oktobar 2015, kada je represija dostigla vrhunac, kada su prebijani i trovani građani, hapšeni lideri DF, odbornici, funkcioneri, novinari... Režim je bio na koljenima, ali umjesto solidarnosti, i toga da se odazovu na naš poziv, da se zajednički suprotstavimo diktaturi, ostali iz opozicije su odabrali radne grupe i saradnju sa DPS-om, kaže Vučurović.

On navodi da je i 2016. umjesto zajedničke akcije na koju je pozivao DF, ostatak opozicije tada odabrao da bude dio Đukanoviceve vlade.

"I nakon izbora 2016. godine, kada je počeo brutalni obračun režima sa DF-om, predstavili smo seriju predloga i rješenja, ali je i tada najveći broj naših inicijativa ostao bez podrške dijela opozicije. Ne znam šta je u pitanju, ali su i posljednji lokalni izbori, kao i aktuelna situacija u vezi sa izbornim zakonodavstvom, pokazali da je za dio opozicije, konkretno URA i Demokrate, bliži saradnji sa DPS-om, nego sa DF-om. Izgleda da su te stranke stvorene samo da bi služile stranim interesima, i da su protiv onih koji vode autonomnu politiku, a, takođe, to očigledno ima veze i sa antisrpstvom koje u kontinuitetu pokazuju stranke Dritana Abazovića i Alekse Bečića”, tvrdi Vučurović.

Bogdanović kaže da su inicijative koje imaju cilj da oštete druge partije isključivo identitetskog karaktera, sa ciljem podgrijavanja vjerskih i nacionalnih tenzija, kako bi jedan dio vlasti i jedan dio opozicije ponovo dijelio izborni kolač stečen mržnjom, razdorima i fizičkim obračunima među braćom i prijateljima.

"Naravno, zato se inicijative ovog karaktera samo medijski eksploatišu od strane svojih autora i koautora, jer na taj način najefikasnije ostvaruju ono što im je i jedina namjera - udar na drugi politički subjekt, jer je isti odbio da igra u nacionalistićkom kolu u kom je barjaktar, niko drugi do Milo Đukanović lično”, kazao je Bogdanović.

Zbog sebičnosti, DPS nikad jači a opozicija nikada slabija

Član predsjedništva SDP-a Ivan Vujović kaže da je ta partija nakon izlaska iz vlasti uložila sav svoj potencijal da sa srodnim političkim strukturama, isključujući nacionalistički dio opozicije, iskreno sarađuje.

"Podsjećam na saradnju sa opozicionim partijama u prelaznoj vladi tokom 2016. kada je stvoren jedan zavidan građanski potencijal koji nažalost, ne našom krivicom, nije rezultirao zajedničkim nastupom tih partija na oktobarskim izborima, što je bilo očekivanje demokratske javnosti. Druga propuštena šansa za objedinjavanje svih građanskih snaga (ne samo partija već i drugih sruktura) je propuštena na izborima 2018. kada se zbog sebičnih i kratkovidih interesa srušio koncept građanske opozicije. Umjesto u građenje snažne alternative ušlo se u providno mešetarenje i podzemne obračune sa partnerima sa namjerom, ne da se promijeni vlast, nego da se nanese šteta partneru sa kojim ste do juče sarađivali”, rekao je Vujović “Vijestima”. Na kraju, dodaje on, rezultat svih ovih procesa koji su obilježeni zavidnom kratkovidošću i manjkom vizije jeste nikad slabija opozicija a nikad jači DPS. “U međuvremenu je jedan značajan dio opozicije u potpunosti zauzeo nacionalističko/klerikalne političke pozicije negiranja Crne Gore i SDP sa takvim strukturama nema namjeru da gradi političku saradnju”, kazao je Vujović i dodao da je SDP otvoren za sve iskrene, pouzdane partnere koji se neće igrati sa državnim interesima i koji dijele viziju građanske Crne Gore na temeljima njenog Ustava.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)