Pogledajte: Šef policije prijetio pištoljem i udarao Cetinjanina

Načelnik cetinjske policije Miloš Vučinić i njegov podređeni Ratko Popović prije četiri dana udarali su Cetinjanina Mila Ivaniševića (31) i govorili mu da je špijun kriminalaca.

Načelnik cetinjske policije Miloš Vučinić Foto: Slavica Kosić

Policijsku “akciju” zabilježile su nadzorne kamere kuće koju Ivanišević obezbjeđuje.

Na video snimku dostavljenom “Vijestima” vidi se da Ivanišević 20. februara sjedi u automobilu parkiranom na jednoj cetinjskoj raskrsnici. Par minuta prije šest sati ujutro pored njega se zaustavlja “džip” iz kog izlaze dvojica uniformisanih policajaca i Vučinić sa pištoljem u ruci.

Prilaze automobilu i dok Vučinić drži pištolj uperen u Ivaniševića, jedan od policajaca izvlači tog Cetinjanina iz kola i obara ga u snijeg. Vučinić odlazi do službenog džipa, a potom se vraća, čučne pored Ivaniševića i udara ga po glavi.

Na snimku se vidi da Vučinić nekoliko puta prilazi Ivaniševiću i udara ga po glavi, ali i da ustaje svaki put kad naiđe prolaznik ili automobil, kao da ne želi da ga neko vidi šta radi. Jedan policajac pretresao je automobil u kom je Ivanišević sjedio, a drugi je Cetinjanina držao na ulici.

Par minuta nakon što su ga izvukli iz kola i oborili na ulicu, kamera je zabilježila da prolazi nekoliko policijskih automobila. Tog jutra, dvadesetak metara dalje od mjesta na kome je Ivanišević pretresen i tučen, policija je pretresla kuću Sava Lipovine i uhapsila ga.

Ivanišević je “Vijestima” rekao da ga Vučinić i dvojica policajaca nijesu uhapsili nakon što su ga tukli, već ga ostavili pored automobila. Sat kasnije došli su njegovoj kući da ga privedu.

Ivanišević tvrdi da mu je policajac Popović sve vrijeme dok je ležao u snijegu, na ulici, držao nogu na ramenima.

“Načelnik je držao pištolj uperen u mene. Nisam znao što me snašlo. Da sam se opirao, pa da kažeš, samo su me odjednom uhvatili, nasrnuli na mene i vikali. Načelnik me tukao i vikao: 'špijunčino jedna, umjesto nama da javljaš, ti javljaš kriminalcima i sakrivaš ih'. Prvo su me tu prebili, iscijepali su mi jaknu, pa me načelnik išklepao u stanici istog dana”, kazao je Ivanišević “Vijestima” dan nakon što su ga policajci tukli.

Tvrdi da ga je načelnik tukao: Ivanišević Foto: Boris Pejović

Tvrdi da ne zna zašto ga je policija tukla, jer časno zarađuje stražareći ispred kuće Miloša Đuričkovića.

“Živim od toga. Ne znam što sam im napravio. Moj posao je da obiđem kuću i budem tu da neko nešto ne napravi. Rekli su mi da će podnijeti krivičnu prijavu protiv mene ako nekome kažem da su me tukli jer navodno imaju zabilješku da sam pratio policiju. To mi je rekao inspektor, a načelnik mi je prijetio. To za mene nije policija, oni su kriminalci i sve namještaju”, kazao je on. Ivanišević je osuđivan zbog teške krađe i nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija.

Iz Uprave policije tek su sinoć umjesto odgovora na pitanja “Vijesti”o primjeni sile prema Ivaniševiću poslali saopštenje. Istog dana kada su im poslata pitanja - 22. februara, Ivaniševića su pozvali u OB Cetinje da dâ izjavu o tome gdje je bio dva dana ranije u periodu između 4 i 6 sati ujutro.

Ivanišević blizu dva mjeseca obezbjeđuje kuću Miloša Đuričkovića, čiji su brat Radomir Đuričković (41), brat od strica Goran Đuričković i kum Goran Radoman ubijeni u ratu kotorskih kriminalih klanova. I Miloš Đuričković je bio ranjen u ratu tih klanova.

Foto: Printscreen

U saopštenju se kaže da je direktor Uprave policije Slavko Stojanović naložio je načelniku CB Podgorica Jovici Rečeviću da hitno utvrdi odgovornost Vučinića zbog nezakonite upotrebe sredstava prinude i neblagovremenog dostavljanja izvještaja o tome.

UP tvrdi da je dva dana nakon događaja navodno usmeno Rečević rekao Stojanoviću o primjeni sile a da je Vučinić pisani izvještaj podnio juče.

Iz Uprave policije navode da su prilikom akcije hapšenja Lipovine , vidjeli Ivaniševića u autu ispred kuće Đuričkovića, pretresli njega i automobil a VUčinič primijenio silu. U saopštenju se tvrdi da je Ivanišević te i prethodne večeri pratio policajce koji su pripremali hapšenje Lipovine i ometao ih, i navodno čuvao Lipovinino auto, pa su navodno morali raditi na drugi način.

"Načelnik Vučinić je naime, prišao vozilu i u toku prilaska nije primjetio ruke M.I. Načelnik je vozilu, u kojem se nalazio M.I, prišao zajedno sa policijskim službenicima R.P. i S.Č. Načelnik OB Cetinje je izdao naređenje M.I. da izađe iz vozila, dok su prilazili vozilu, na što se on oglušio i pored više izdatih naređenja. Načelnik Vučinić je nakon toga primijenio fizičku snagu u cilju sprječavanja pružanja otpora i ometanja sprovođenja službene radnje. Takođe je obezbijeđen i nesmetan prolaz službenicima OB Cetinje i PJP u cilju lišenja slobode S.L”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Pogledajte snimak “akcije” koji najbolje govori o vjerodostojnosti “činjeničnog stanja” koje se pominje u saopštenju policije.

Ivanišević tvrdi da ga je Vučinić tukao i u stanici, UP da je načelnik bio neophodan u akciji

“S obzirom na pripreme i aktivnosti za lišenje slobode S.L, u cilju sprečavanja bjekstva i pravovremenog reagovanja... načelnik OB Cetinje Miloš Vučinić je bio uključen u realizaciju akcije”, stoji u saopštenju.

Uprave policije tvrdi da je Ivaniševiću - nakon maltretiranja na snijegu - saopšteno da pristupi u prostorije OB Cetinje “radi preduzimanja daljih mjera i radnji”. “On se o ovo naređenje oglušio, nakon čega je kasnije doveden u prostorije OB Cetinje od strane patrole, jer po njegovoj izjavi nije imao prevoz”, kaže se u saopštenju. Dodaje se da je od Ivaniševića uzeta izjava. “Prilikom upotrebe sredstava prinude M.I. nije zadobio povrede. O navedenom događaju obaviješten je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju koji je naložio da se prema M.I. sprovedu dodatne mjere i radnje o čemu će biti upoznat i izjasniti se o kvalifikaciji djela", saopšteno je iz Uprave policije.

Ivanišević tvrdi da su ga i prilikom ispitivanja u stanici “išklepao”.

Đuričković: Policija čisti teren ubicama da me lakše likvidiraju

Miloš Đuričković kazao je “Vijestima” da sve što se dešava od kad su mu kum i braća ubijeni, pokazuje da policija čisti teren i za njegovu likvidaciju.

“Ne znam koja je moja krivica, osim što sam odrastao sa kumom Goranom Radomanom. Nisam kriminalac, niišta im ne radim, nema me u policijskoj evidenciji, nemam nikakvo bogatstvo, a oni me maltretiraju gdje god mrdnem, umjesto da hvataju Maria Miloševića i ostale koji su mi ubili brata i koji pobiše pola Crne Gore. Kod njih ne smiju ući, već im se tuda slobodno šetaju i preže da ubiju mene ili nekoga u Podgorici. Mario je plaćeni ubica. Kad pitam policiju zašto ih ne hapse, ništa neće da mi kažu”, kazao je on.

Foto: Vijesti

Tvrdi da je zbog takvog odnosa policije bio prinuđen da kupi blinidrani automobil, ali da mu ga je policija uzela i prije nego je stigao do njega.

“Skinuli su ga sa šlepe i bio je na provjeri tri mjeseca. Htjeli su da mi ga uzmu petnaest dana nakon što je vraćen. Sad, prije desetak dana. Zaustavili su me na Bogetićima i neki isnpektor Milović mi je rekao moraš sa nama u stanicu u Nikšić. Došao sam tamo i tražio mi je ključeve od kola. Rekao sam mu da je automobil bio kod njih tri mjeseca, a on mi je prijetio da će primijeniti silu ako mu ne predam vozilo. Tražio sam da mi da pratnju dok dođem kući, odbio je. Smirili su se tek kada sam zvao advokata i brata da zovnu novinare. Tada su mi vratili automobil”, kazao je on.

Foto: Printscreen

Dodao je sa je sada policija počela da mu maltretira i stražara koga plaća da mu neko ne baci bombu u kuću.

“Izbili su ga i rekli mu: 'moraće Đuričković da nađe drugog stražara'. Što znači to? Hoće da ga maknu da namjeste nekom da me lakše ubije, jer sam prošli put čistom srećom preživio. Ne znam kakava je muka na te ljude iz policije, najvjerovatnije im je neko dao pare da to rade. Samardžića u policiji ima koliko hoćeš. U redu, neka nastave, sada ću od njih tražiti zaštitu - ubijen mi je brat, brat od strica, kum, mene su pokušali, valjda imam pravo na to”, rekao je Đuričković.

Đuričković je aludirao na bivšeg pomoćnika komandira kotorske policije Zlatka Samardžića, koji je optužen da je odavao povjerljive službene informacije članovima kavačkog klana.

Miloš Đuričković ranjen je u maju 2017. godine u Beogradu. Hitac ispaljen iz snajpera pogodio ga je u vrat, dok je stajao na terasi stana na Voždovcu. Srpska policija nije rasvijetila taj pokušaj ubistva.

Njegov brat Radomir ubijen je u oktbru 2016. godine na Cetinju. Iz Uprave policije i tužilaštva tvrde da su ga likvidirali Cetinjani Vukan Vujačić (23), Igor Mašanović (22) i Mario Milošević (37) iz Podgorice, koji su u bjekstvu.

Njih trojica nijesu uhapšeni.

Goran Đuričković ubijen je u oktobru 2015. godine u Budvi, a policija je prije par mjeseci saopštila da ga je likvidirao Banjalučanin Srđan Popović (25), koji je uhapšen u Austriji.

Radoman je ubijen u februaru 2015. u Beogradu i prva je žrtva kokainskog rata, koji između kavačana i škaljaraca bjesni od kad je krajem 2014. godine u Valensiji nestao tovar sa 200 kilograma kokaina.

U tom ratu život je izgubilo dvadesetak osoba, a među ubijenima istražitelji su evidentirali i slučajne žrtve.

Stojanović amaterski i podmuklo

Direktor policije Slavko Stojanović neprofesionalno i podmuklo pokušava da kontroliše štetu koju ugledu njegove institucije ovih dana nanose njegovi službenici. Izdao je nalog da se navodni odgovori na pitanja “Vijesti”, uprkos tome što smo pristali da čekamo dva dana, iako su oni vrlo jednostavni, pošalju svim medijima kao saopštenje. Iz cetinjske policije juče su rekli da su odgovore poslali još preksinoć, da bi juče oko 15 časova iz UP rečeno da ih još nisu dobili. Sinoć u 19 časova direktor Uprave policije tražio je da se saopštenje dostavi svima “jer je od izuzetne važnosti da se javnost upozna sa slučajem”, navodno u dogovoru sa ministrom policije Mevludinom Nuhodžićem. Ni on ni Stojanović nisu sinoć odgovarali na pozive “Vijesti”.

“Vijesti” će svakako ovakav postupak uzeti u obzir kada sljedeći put budu tražile odgovore od Uprave policije.

