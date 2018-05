Šefovi kriju policajce prestupnike

Policija još nije saopštila ko su dvojica službenika podgoričke Interventne jedinice policije koji su krajem januara ispred lokala “Zeppelin”, neprimjereno i neprofesionalno postupali prema građanima Vasku Đuraševiću (52) i Franju Nikoliću (37).

To piše u zaključku Savjeta za građansku kontrolu rada policije.

Savjet istražuje postupanje policije od kada su Đurašević i Nikoliću za TV Vijesti ispričali da su u noći između 25. i 26. januara bili žrtve policijske torture. Savjetu su tada dostavljeni i snimci koji su zabilježili događaj ispred tog podgoričkog kafića, a iz Uprave policije do danas im nije dostavljen spisak službenika koji su učestvovali u raciji u “Zeppelinu”.

Zbog toga, članovi Savjeta obratili su se ministru unutrašnjih poslova Mevludinu Nuhodžiću, od kog očekuju da im pomogne u otkrivanju identiteta policajaca koji su se neprimjereno ponašali prema građanima.

U odgovoru Savjetu, iz UP je rečeno da su spisak službenika dostavili tužilaštvu, kom su na ocjenu i dalje postupanje proslijeđeni i video snimak i prikupljena dokumentacija.

“U Savjetu je i diskutovana mogućnost da li iza ćutanja Uprave policije, u vezi sa identitetom policijskih službenika, stoji namjera određenih starješinskih struktura da se ta lica ne dovedu javno u vezu i sa drugim javno problematizovanim postupanjima policije. Savjet se ponovo obratio v.d. direktora Uprave policije ističući da ne vjeruje da je posrijedi relativizacija događaja... Savjet je Upravi policije jasno ukazao da aktivnosti koje preduzima nadležni tužilac nemaju veze, ne utiču niti osporavaju potrebu i obavezu da se utvrdi identitet i pokrene disciplinski postupak”, zaključili su iz Savjeta.

Objašnjavaju da su nakon takvih odgovora ponovo od v.d. direktora Uprave policije Veska Damjanovića, tražili da odmah saopšti identitet policijskih službenika koji su neprofesionalno postupali prema građanina i njihovom starješini izda nalog da inicira odgovarajući prekršajni postupak.

“Pošto je policijska administracija izbjegla da se izjasni, Savjet je odlučio da resornog ministra upozna sa konkretnim postupkom građanske kontrole policije uz očekivanje da će ministar unutrašnjih poslova, kao podršku ukupnim reformskim naporima koje čini, a što Savjet u cjelini uvažava i podržava, osigurati da Policija u potpunosti učestvuje u konkretnom postupku”, piše u zaključku Savjeta.

Oni su konstatovali zabrinutost što Uprava policije opet nije u stanju da efikasno istraži incident, utvrdi identitet službenika koji neprofesionalno postupaju prema građanima i sankcioniše ih.

JWPlayer video mesto

Đurašević i Nikolić ranije su ispričali da ih je u jednom trenutku, ispred “Zeppelina”, udaralo deset policijskih službenika.

“Izašao sam napolje i ruke u džepovima sam imao. I na mene su skočila desetorica. Tukli su me sve do ‘marice’”, rekao je Đurašević za TV “Vijesti”.

“Pitali su me zašto dižem ruke, da li im prijetim. Počeli su da me udaraju. Rekli su mi da ne smijem da kažem da me policija bila, već da sam pao. Kad budeš išao kod doktora ako kažeš da te policija, izbila imaćeš problema”, saopštio je toj televiziji ranije Nikolić, piše u zaključku Savjeta.

Neravnopravan tretman policije

Iz Savjeta ističu da se nakon incidenta u centru Podgorice Uprava policije javno oglasila i saopštila da su Đurašević i Nikolić vrijeđali i psovali policijske službenike, da su zbog toga prema njima primijenjena sredstva prinude i da su uhapšeni u noći između 25. i 26. januara.

Tada su iz UP objasnili i da se na snimku, koji je Savjet dostavio UP, “vidi jedna radnja prilikom primjene sredstava prinude koja nije primjerena i zato će prema tom policijskom službeniku biti preduzete zakonom propisane mjere i radnje”.

“Savjet je konstatovao da je Uprava policije saopštila identitet građana, ali ne i postupajućeg policijskog službenika. Građanska kontrola policije ocjenjuje da je to propust i potvrda neravnopravnog tretmana”, piše u zaključku.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)