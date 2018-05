Seksualno zlostavljanje djece i žena je tabu tema

Seksualno zlostavljanje djece i žena još je tabu tema u Crnoj Gori, a projekat „Osvjetlimo mrak seksualog nasilja“ doprinijeće praćenju rada svih institucija u sistemu zaštite i unapređenju zakonskog okvira i njegovog usklađivanja sa evropskim standardima.



To je poručeno na konferenciji za novinare povodom predstavljanja dvogodišnjeg projekta „Osvjetlimo mrak seksualog nasilja“.



Projekat realizuju nevladine organizacije (NVO) Sigurna ženska kuća, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić i Prima, a finansira ga Evropska unija sa 149.784 eura.



Predsjednica Sigurne ženske kuće, Ljiljana Raičević, kazala je da podaci Savjeta Evrope pokazuju da je jedno od petoro djece u Evropi žrtva nekog od oblika seksualnog zlostavljanja.



„Istraživanja pokazuju da će najmanje dvoje od deset djevojčica, i jedan od deset dječaka, biti na neki način seksualno zlostavljani do svoje 14. godine. Svog zlostavljača poznaje 90 odsto djece, a u 30 odsto slučajeva su zlostavljači članovi porodice“, rekla je Raičević u PR Centru.



Ona je kazala da svaki drugi građanin vjeruje da seksualno nasilje nad djecom nije prisutno u Crnoj Gori, ali da, kako je navela, gotovo svaki deseti građanin poznaje dijete žrtvu seksualnog zlostavljanja.



„Centrima za socijalni rad je prošle godine prijavljeno 15 slučajeva seksualnog nasilja nad djecom, a od toga je tri dječaka i 12 djevojčica. Tokom 2016. godine je evidentirano 12 takvih slučajeva“, navela je Raičević.



Prema njenim riječima, podaci upućuju na to da se slučajevi seksualnog nasilja ne prijavljuju.



Prema njenim riječima, seksualno zlostavljanje djece i žena je još tabu tema u državi, tema o kojoj se ćuti i ovi slučajevi ostaju neprijavljeni.



"Sa druge strane, one žrtve koje se odluče da objelodane seksualno nasilje budu najčešće sigmatizovane od društva, a počinilac najčešće ostane nekažnjen zbog nedostatka dokaza“, ocijenila je Raičević.



Ona je najavila da će se, u okviru projekta, organizovati javne kampanje, sprovoditi radionice u vrtićima i omladinskim centrima u svim crnogorskim gradovim, kao i, kako je pojasnila, edukovati novinari i novinarke o etičkom izvještavanju o seksualnom nasilju.



Izvršna koordinatorka SOS telefona, Nataša Međedović, poručila je da uloga medija u oblasti seksualnog nasilja nad djecom i ženama mora biti pod kritičkom lupom javnosti.



„Neki mediji se ne mogu pohvaliti etičkim izvještavanjem. Čitamo senzacionalističke naslove i tekstove, u kojima se koriste neprimjereni izrazi i otkrivaju detalji koji za žrtvu mogu biti vrlo traumatični“, ocijenila je Međedović.



Prema njenim riječima, potrebno je mijenjati negativne prakse u izvještavanju medija, posebno kada je riječ o, kako je pojasnila, odabiru tema, izbora vizuala i slika koji se koriste pri izvještavanju.



kako je upozorila, često se prikazuju brutalne scene, naročito kada je u pitanju rodno zasnovano nasilje.



"Takođe, iako se koriste inicijali u svrhu zaštite žrtve, upotrebom detalja koji se odnose na mjesto ili nači izvršena krivičnog djela, opisivanje komšiluka i slično, kompromituje se ili indirektino otkriva identitet žrtve“, pojasnila je Međedović.



Takva praksa je, kako je kazala, problematična jer može doprinijeti daljoj viktimizaciji žrtava.



„Nužno je da novinari i urednici koriste rodno osjetljivo izvještavanje, bez upotrebe stereotipa u prikazivanju muških i ženskih uloga, kao i da izbjegavaju senzacionalizam i bombastičke naslove. Mediji treba da se uključe u prevenciju seksualnog nasilja zbog ogromnog uticaja koju imaju na javnost “, poručila je Međedović.



Ona je kazala da bi svi urednici i novinari trebalo da prođu specijalizovanu obuku o toj oblasti, zbog toga što „seksualno nasilje nije tema koja bi trebala da poveća tiraž ili gledanost“.



Izvršna direktorica NVO Prima, Aida Perović Ivanović, kazala je da će ta organizacija imati za cilj jačanje prevencije seksualnog nasilja kod mladih i roditelja.



„Prevencijom želimo da povećamo svijest da je rizik od seksualnog nasilja u Crnoj Gori sveprisutan, kao i da javnost može da prepozna suptilne oblike ovog nasilja, čime bismo prevenirali eskalaciju i doprinijeli tome da osobe budu što kraće u iskustvu seksualnog nasilja“, ocijenila je Perović Ivanović.



Seksualni oblici nasilja su, kako je ocijenila, najopasniji zbog toga što se, zbog tabloidizacije, najviše prikrivaju.



„Nadam se da ćemo, kroz kampanju i prevenciju tokom projekta, uspjeti da podignemo svijest građana i građanki, izvršimo određeni pritisak na institucije, kako bi postigli da kazne za počinioce seksualnog zlostavljanja budu adekvatne, ali i da se osmisle adekvatne mjere zaštite za žrtve“, poručila je Perović Ivanović.

