Sekulić: Drugi blok će se graditi uz drugačije tehničko rješenje

Drugi blok Termoelektrane (TE) Pljevlja će se graditi, saopštila je ministarka ekonomije Dragica Sekulić i dodala da će alternativno rješenje za taj projekat podrazumijevati malo drugačiju finansijsku konstrukciju od prvobitno planirane.

Ona je danas u Pljevljima, nakon potpisivanjaugovora za izradu idejnog projekta ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja između Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) i njemačke kompanije Steag Energy Services, kazala da je EPCG dostavila Ministarstvu svoje viđenje alternativnog rješenja dugog bloka.

„Ono na šta smo se svi zajednički fokusirali je ekološka rekonstrukcija prvog bloka TE i sagledavanje kompletnog termoenergetskog kompleksa u Pljevljima. Rekonstrukcija prvog bloka ni na koji način ne isključuje izgradnju drugog bloka, ali u svakom slučaju isključuje postojeće tehničko rješenje koje je bilo u prethodnom periodu planirano“, rekla je Sekulić.

Sekulić je, kako je saopšteno iz Ministarstva, objansila da to znači da će se drugi blok graditi, ali ne na način na koji je bilo prvobitno planirano, jer postojanje prvog bloka zahtijeva drugačije tehničko rješenje drugog bloka.

Na pitanje novinara da li je termoenergija prošlost, Sekulić je odgovorila da je dobro ulagati u obnovljive izvore i imati diverzifikaciju energenata, ali da jedan elektroenergetski sistem mora počivati na termoelektrani.

„Ono što je pravilo Evropske unije (EU) jeste da to ne može biti bilo koja tetrmoelektrana i da ne može raditi na bilo kakav način. Mi upravo to činimo - omogućavamo našoj TE da uz određena ulaganja u ekološku rekonstrukciju ima potpuno izvjesnu budućnost. To bi značilo da, ako ovo ne uradimo, morali bismo je zatvoriti poslije određenog broja radnih sati“, ocijenila je Sekulić.

Ona je podsejtila da termoelektrane tog tipa i sa takvim karakteristikama, ukoliko se u njih ne uloži, imaju svoje ograničenje, što je u slučaju TE Pljevlja 20 hiljada radnih sati za naredne tri godine.

„Namjera je da u naredne tri godine TE dovedemo u takav oblik da ona može da radi onoliko koliko je, uz ta ulaganja, predviđeni životni vijek, a to je još minium 20 godina. TE Pljevlja ne prijeti bilo kakvo zatvaranje, jer crnogorski elektroenergetski sistem itekako zavisi od tog energetskog objekta“, saopštila je Sekulić.

Prema njenim riječima, potpisivanje ugovora donijeće dobro građanima Pljevalja i Crne Gore, kao i EPCG.

„Ovo za građane Pljevalja znači da imamo prvi ugovor na osnovu kojeg ćemo moći da razmišljamo o tenderu, uđemo u ekološku rekonstrukciju i obezbijedimo toplotni izvor za toplifikaciju Pljevalja“, objasnila je Sekulić.

To, kako je navela, stvara mogućnost da se već sada razgovara o tome na koji način će se realizovati toplifikacija Plejvalja.

Sa druge strane, kako je dodala, ono što obezbijeđuje ekološka rekonstrukcija je siguran izvor električne energije za Crnu Goru.

Sekulić se posebno zahvalila direktoru TE Pljevlja, Vladimiru Šestoviću, jer je on, kako je objasnila, jedan od ljudi koji je ubijedio da je ta elektrana nešto u šta vrijedi ulagati i nešto na čemu se može i kompletna energetika i ekonomija Crne Gore osloniti.

U posljednih nekoliko mjeseci, kako je kazala, pokazalo se da EPCG može u narednom periodu da investira i da ima realne planove za svoje investicije.

